Dos películas icónicas y una noche de cine bajo las estrellas: así es el plan grautito que transformará la Plaza Mayor los próximos 19 y 20 de junio

Transformada en un gran macrocine de verano, la Plaza Mayor acogerá los días 19 y 20 de junio el primer festival de cine clásico y restaurado de la cultura iberoamericana: Platino Clásicos. Gracias a esta iniciativa impulsada por la Entidad de Gestión de Derechos Audiovisuales (EGEDA), la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA) y los premios Platino, los madrileños podrán disfrutar de forma gratuita de la proyección de dos películas icónicas en la industria cinematográfica española.

"El Verdugo" de Luis García Berlanga

La primera de ellas, "El Verdugo" de Luis García Berlanga (1963) será proyectada la noche del 19 de junio a las 21:00 horas. Narrando la historia de un joven enterrador que se ve atrapado en una trampa burocrática, la película de Berlanga cuenta desde el humor como Jose Luis, el protagonista, decide aceptar el puesto de verdugo que le ofrece su suegro para poder casarse y acceder a una vivienda digna, pensando que nunca tendrá que ejercer.

"El Verdugo" (1963) / SensaCine

Este filme recomendado para todos los públicos no solo es un alegato directo contra la pena de muerte, sino que, siguiendo el estilo de Berlanga, realiza una sátira de la sociedad española, que, con tal de mantener sus propios privilegios, es capaz de tolerar e incluso participar en las injusticias del Estado.

"Cría Cuervos" de Carlos Saura

La noche del 20 de junio, también a las 21:00 horas, se proyectará el filme "Cría Cuervos" de Carlos Saura (1976), aunque esta película, por la dureza de su narración no está recomendada para menores de 18 años. Con Ana Torrent como protagonista, la historia sigue a una niña melancólica que, tras vivir la pérdida de sus padres, decide refugiarse en un universo de fantasía y rebeldía.

"Cría Cuervos" de Carlos Saura (1976) / IMBd

🗓️ La apertura de puertas será a las 21:00 horas y tras una presentación de la jornada se dará paso a la proyección de las películas a las 22:00 horas. Se espera el fin de las proyecciones sobre las 23:30 horas.

Un espacio donde patrimonio, industria y espectadores vuelven a encontrarse

Este festival que busca consolidarse por su dedicación al cine clásico español y portugués pretende crear un espacio donde "patrimonio, industria y espectadores vuelven a encontrarse". Platino Clásicos, que promueve la exhibición de películas restauradas y la difusión de los trabajos recuperados del patrimonio cinematográfico destaca por su importante colaboración con filmotecas y archivos audiovisuales nacionales e internacionales.

'Platino Clásicos' se define como una "iniciativa dedicada a celebrar y preservar el cine clásico" / Platino Clásicos

Así, aunque la primera edición oficial del festival llegará en el año 2027, estas dos fechas en la capital funcionan como un pequeño adelanto de una cita que incluirá coloquios, encuentros con creadores, clases magistrales, exposiciones, actividades educativas, presentaciones de restauraciones internacionales, programas académicos y eventos musicales.