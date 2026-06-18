Las Medallas de la Policía Municipal distinguen al Arzobispado, el Mutua Madrid Open, la Guardia Civil y la comisión de la visita del Papa

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves la concesión de las Medallas de la Policía Municipal de Madrid de 2026, la máxima distinción del cuerpo, a cuatro entidades y personas que se han distinguido por su “manifiesta y permanente colaboración” con el cuerpo local, tal y como ha informado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Una de ellas será para la comisión organizadora de la visita del Papa León XIV, en reconocimiento a la “extraordinaria labor de planificación, coordinación e implantación logística” desarrollada durante un acontecimiento de trascendencia internacional. Sanz ha destacado que el trabajo conjunto con las distintas administraciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Policía Municipal y los servicios de emergencias permitió garantizar el éxito organizativo de los actos multitudinarios celebrados en la capital y proyectar al mundo la imagen de Madrid como una ciudad “segura, hospitalaria y altamente eficiente”.

También será homenajeado el Arzobispado de Madrid, tanto por su papel en la organización del viaje papal como por la colaboración cotidiana que mantiene con el cuerpo en numerosos eventos religiosos e institucionales que se celebran a lo largo del año. Entre ellos, la vicealcaldesa ha citado la Semana Santa, la festividad de la Almudena, la Virgen de la Paloma y el acto de San Juan Bautista.

La tercera medalla será para el Mutua Madrid Open de tenis, que este año celebra su 20 aniversario. El Ayuntamiento reconoce así su aportación a la capital y su colaboración con los servicios municipales de seguridad y emergencias. Sanz ha subrayado que el torneo se ha convertido en un evento deportivo de máxima proyección internacional y en un ejemplo de cooperación técnico-institucional que prestigia la marca Madrid.

La cuarta medalla será para el Centro de Estudios Universitarios de la Guardia Civil, por su labor en el impulso de la formación académica superior dentro de la institución y por integrar la doctrina de seguridad pública con las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior. La portavoz municipal ha resaltado la colaboración “permanente y constante” entre este centro y el de formación de la Policía Municipal de Madrid, con participación de profesionales de ambos cuerpos en cursos y actividades formativas.

Además de estas cuatro medallas, la Junta de Gobierno ha aprobado la concesión de 113 medallas al mérito profesional a miembros del Cuerpo local que, durante la prestación del servicio o fuera de él, se han distinguido por intervenciones difíciles, arriesgadas o que han contribuido a enaltecer la imagen del cuerpo.

Entre las actuaciones reconocidas, Sanz ha mencionado la de cuatro policías municipales de la comisaría de Puente de Vallecas que incautaron más de 600 kilos de cocaína y un arma larga tras una persecución policial a un todoterreno robado, intervención que se saldó con una detención.

También serán distinguidos dos agentes de la comisaría de Tetuán que fueron los primeros en llegar a un domicilio donde un bebé de tres meses se había atragantado y presentaba constantes vitales muy débiles. Los policías iniciaron maniobras de reanimación, lograron mantener con vida a la menor hasta la llegada de los servicios sanitarios y participaron después en el convoy que la trasladó al hospital. La niña permaneció ingresada en la UCI y se recuperó sin secuelas 18 días después.

La relación de reconocimientos incluye asimismo a agentes del grupo de siniestralidad laboral de la Comisaría de Policía Judicial que participaron en la investigación del derrumbe de un inmueble en obras en la calle Hileras número 4, donde murieron cuatro operarios que trabajaban en labores de rehabilitación. También a policías de la comisaría de Hortaleza que desarrollaron durante meses la operación Correcaminos, con vigilancias y pesquisas que permitieron desmantelar un narcopiso en el distrito, detener a siete personas e incautar 50 kilos de droga.

Otra de las actuaciones reconocidas corresponde a la agente tutora de Puente de Vallecas que participó, tras varios meses de seguimiento, en la protección de seis menores y en la detención de sus padres, que les hacían vivir en condiciones pésimas y se disponían a abandonar Madrid para evitar la intervención de los servicios sociales. Asimismo, se distingue a agentes de la comisaría de Chamartín por la operación Barbablanca, desarrollada tras meses de captación de información e identificación de patrones para combatir la venta ambulante ilegal de artículos deportivos que vulneraban derechos de propiedad intelectual. En esta intervención se aprehendieron 3.300 artículos.

Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado 131 cruces al mérito policial. De ellas, 98 corresponden a agentes municipales reconocidos por sus virtudes profesionales y humanas tras un periodo de diez años o más de servicio ininterrumpido en la Policía Municipal de Madrid. Las otras 33 se conceden a integrantes de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas y personal civil que han destacado por su colaboración con la Policía Municipal.