NOMBRAMIENTO
Manuel Orgaz, nuevo director general de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid
El Ayuntamiento le define como un "hombre de la casa" con una amplia trayectoria de gestión en la administración
Apenas una semana después de anunciar el cese del anterior, ya se conoce su sucesor. El Ayuntamiento de Madrid ha nombrado a Manuel Orgaz como nuevo director general de Bomberos, según ha anunciado este jueves la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno.
Orgaz ocupaba hasta ahora el cargo de subdirector de Coordinación y Planificación dentro del organigrama de la Coordinación General de Seguridad y Emergencias. Sanz ha destacado que se trata de una persona “de la casa”, con conocimiento previo del funcionamiento de los servicios de emergencias municipales.
El nuevo responsable de Bomberos es licenciado en Derecho y arquitecto. Según la portavoz municipal, cuenta con una amplia experiencia de gestión tanto en la administración local como en la regional, lo que le convierte en un perfil adecuado para asumir esta nueva etapa al frente de la Dirección General de Bomberos.
Sanz ha subrayado especialmente el carácter jurídico y técnico de Orgaz, dos cualidades que el Ejecutivo local considera relevantes para dirigir un área estratégica dentro de la estructura de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.
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