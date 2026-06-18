"No hay ninguna novedad": Madrid niega en redondo un cambio de directrices en la atención a personas sin hogar

La postura del Ayuntamiento de Madrid es firme: no ha habido ningún cambio en la forma de actuar respecto a las personas sin hogar de la capital. Como ya ha hecho en dos ocasiones esta semana el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, su segunda al mando, Inma Sanz, ha vuelto a negar este jueves que el Consistorio haya modificado sus directrices de actuación, asegurando que el protocolo vigente “sigue siendo el mismo” que se aplica desde hace años.

Preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada esta mañana, Sanz ha insistido en que “no hay ninguna novedad” respecto a este procedimiento. Según ha explicado, el protocolo actual se viene desarrollando desde 2019, con su última modificación, y ya existía anteriormente durante el mandato de Manuela Carmena.

La portavoz municipal ha vuelto a recordar que en estas actuaciones participan Policía Municipal, servicios sociales, equipos de calle y juntas municipales, en función de las competencias de cada caso. El objetivo, ha defendido, es ofrecer una alternativa a las personas afectadas y vincularlas a los recursos públicos disponibles.

La pregunta, y su respuesta llega después de que en los últimos días personas afectadas y trabajadores vinculados a la atención social hayan cuestionado la forma en que se están realizando algunas intervenciones. Sanz ha rechazado de plano que exista una nueva instrucción, reduciendo la cuestión al conflicto laboral abierto entre la empresa adjudicataria de los Equipos de Calle y parte de los trabajadores. “La única novedad es ese conflicto laboral”, ha reiterado hasta en tres ocasiones..

Sobre la retirada de objetos en la vía pública, la vicealcaldesa ha defendido que no se retiran posesiones personales, sino elementos como cartones o enseres que pueden generar problemas de insalubridad o riesgos de incendio. Según Sanz, los trabajadores que intervienen en estos dispositivos mantienen información y relación con las personas afectadas.

En este sentido, la portavoz ha aportado datos de actividad de los últimos años. Según las cifras de Policía Municipal, en 2025 se desmantelaron 406 asentamientos ilegales, especialmente en distritos como Arganzuela, Moncloa-Aravaca y Retiro, y la Policía Municipal participó en 915 ocasiones en el protocolo de personas sin hogar. En 2024, fueron 583 los asentamientos desmantelados y 1.064 las intervenciones policiales, con mayor incidencia en Arganzuela, Puente de Vallecas y Villaverde.

Asimsimo, Sanz ha defendido que el actual equipo de Gobierno ha incrementado de forma sustancial la red de atención a personas sin hogar y aseguró que se superarán las 1.400 plazas con los nuevos recursos previstos. A su juicio, la actuación municipal responde a la obligación de atender a estas personas, ofrecerles alternativas y garantizar condiciones de salubridad en la ciudad.