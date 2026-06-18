Madrid celebra el Día Internacional del Sushi con una oferta culinaria que va más allá del nigiri y el maki

Madrid no necesita demasiadas excusas para sentarse frente a una buena barra japonesa, pero en el Día Internacional del Sushi es una de las mejores. Nigiris, makis, rolls, handrolls, propuestas nikkei y versiones más creativas conviven en una ciudad donde el sushi hace tiempo que dejó de ser una rareza para convertirse en uno de los planes favoritos de los amantes de la gastronomía.

La capital ofrece opciones para todos los perfiles: desde quienes buscan la precisión de una barra japonesa hasta quienes prefieren el formato buffet, la cocina fusión o una experiencia más sofisticada con coctelería. Estos son algunos restaurantes imprescindibles para celebrar el Día del Sushi en Madrid como merece.

Kaito Hand Roll Bar: la cultura de la barra japonesa

Inspirado en los auténticos hand roll bars de Tokio, Kaito Hand Roll Bar (C/ de Lagasca, 48 / 918 02 04 21) reivindica la experiencia de la barra japonesa: producto fresco, elaboración al momento y una relación directa entre cocina y comensal.

El concepto, impulsado por Grupo China Crown, apuesta por un formato informal y dinámico, sin reservas y con servicio por orden de llegada. Su propuesta gira en torno a los handrolls, servidos al momento para mantener la textura del alga, la temperatura del arroz y la frescura del relleno. Una opción perfecta para quienes quieren celebrar el Día del Sushi desde una mirada más cercana, ágil y experiencial.

Kaito Hand Roll Bar celebra el Día Internacional del Sushi reivindicando la cultura de la barra japonesa. / Cedida

Chiru: el templo de los handrolls

Chiru (C/ de las Infantas, 32 / 911 88 91 41) llega con una idea clara: convertirse en uno de los templos del handroll en Madrid. Su propuesta se centra en este formato japonés que se come con la mano y que exige precisión, frescura y rapidez en el servicio.

Aquí el sushi se entiende menos como una pieza estática y más como una experiencia inmediata. El alga crujiente, el arroz templado y el producto bien trabajado son los elementos que marcan el ritmo de una barra pensada para quienes disfrutan viendo cómo se prepara cada bocado.

Chiru el templo del mini handroll en el corazón de Chueca, con precios imbatibles. / Cedida

Isa Restaurant & Cocktail Bar: sushi y coctelería en clave sofisticada

En la primera planta de Four Seasons Hotel Madrid, Isa Restaurant & Cocktail Bar (C/ de Sevilla, 3 / 913 30 62 20) es una parada obligatoria para quienes buscan una experiencia asiática más sofisticada. Su atmósfera, inspirada en los speakeasy orientales, acompaña una propuesta donde técnica, producto y coctelería van de la mano.

Entre sus imprescindibles destacan el nigiri de O’Toro con caviar Osetra, el nigiri de salmón con yuzu kosho y ponzu flambeado en mesa y el Isa Dragon Roll, elaborado con langostino y cangrejo de nieve. Una dirección para quienes quieren celebrar el sushi con diseño, ambiente y una copa bien pensada.

Nigiri de atún toro en Isa Restaurant. / Cedida

Osaka Nikkei: Japón y Perú en Paseo de la Castellana

En pleno barrio de Salamanca, Osaka Nikkei (P.º de la Castellana, 36-38 / 690 70 04 23) es uno de los grandes destinos madrileños para los amantes del sushi con acento peruano. Su propuesta combina técnica japonesa y sensibilidad nikkei, con una barra donde el producto manda.

En su carta destacan nigiris OSK Style como el Uchū Tuna, con atún rojo, aguacate y emulsión de trufa con ajíes peruanos, o el Tuna Foie, que combina atún, foie gras y salsa tare. También aparecen makis como el Tuna Daikon o el Rocoto Aburi, donde el pescado se trabaja con precisión y equilibrio. Para completar la experiencia, Kero Bar funciona como el acompañamiento líquido perfecto.

Osaka Nikkei: Japón y Perú en Paseo de la Castellana. / Cedida

Ponja Nikkei: sushi como encuentro entre culturas

Ponja Nikkei, en la calle Santa Teresa, celebra el sushi como algo más que una técnica. Su propuesta parte del diálogo entre Japón y Perú, dos culturas unidas por el Pacífico que encuentran en el nigiri y la barra un lenguaje común.

En Ponja, la barra es el centro de la experiencia. El producto se presenta frente al comensal y cada pieza busca equilibrar precisión japonesa, intensidad peruana y una mirada contemporánea. Una opción para quienes quieren ir más allá del sushi clásico y entender la cocina nikkei desde dentro.

Ponja Nikkei: sushi como encuentro entre culturas. / Cedida

Genko: buffet premium y robata japonesa

Para quienes prefieren una experiencia abundante y variada, Genko (C/ Velázquez, 47 / 918 02 79 28) propone un buffet nikkei de alta calidad con carta en constante renovación. Su oferta combina cocina japonesa y peruana, con nuevas creaciones y una propuesta pensada para sorprender en cada visita.

Además del sushi, Genko incorpora la robata japonesa, una técnica que aporta brasas, profundidad y un punto diferente a la experiencia. Una alternativa para celebrar el Día del Sushi con formato libre, variedad y una mirada más amplia a la cocina nikkei.

Miso roll de salmón con cebollino - Genko - Velázquez 47 / Cedida

ISSEI: buffet nikkei y barra libre de cócteles

En plena calle Génova, 11, ISSEI (913 28 35 07) ha convertido su buffet nikkei en una de las experiencias más completas del centro de Madrid. Su formato está pensado para relajarse, alargar la sobremesa y disfrutar del verano desde su terraza.

La propuesta suma cocina nikkei, ambiente urbano y barra libre de cócteles, convirtiéndose en un plan perfecto para quienes buscan algo más festivo que una cena tradicional de sushi. En pleno entorno de Chueca, ISSEI funciona como una parada para comer, beber y dejar que el plan se estire.

ISSEI: buffet nikkei y barra libre de cócteles. / Cedida

Le Macao: fusión madrileña y asiática

Le Macao (P.º de la Castellana, 95 en pleno barrio de Tetuán / 911 73 33 39) juega en otro terreno: el de la fusión madrileña y asiática. Su cocina parte del formato tapa, tan propio de Madrid, y lo mezcla con sabores, técnicas e ingredientes de inspiración asiática.

No es una barra japonesa clásica, sino una propuesta con identidad propia para quienes buscan sushi, bocados asiáticos y platos pensados para compartir desde una mirada más desenfadada. Una opción para celebrar el Día del Sushi sin renunciar al espíritu de tapeo.

Roll Le Macao. / Cedida

El sushi ha encontrado en Madrid un territorio perfecto para crecer, mezclarse y reinventarse. Convive en barras japonesas, restaurantes nikkei, hoteles de lujo, formatos casuales, buffets premium y cocinas de fusión. El resultado es una escena cada vez más diversa, donde cada comensal puede encontrar su forma de celebrar el 18 de junio.

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Porque el Día Internacional del Sushi ya no va solo de elegir entre nigiri o maki. En Madrid también puede significar sentarse en una barra, compartir un roll, pedir un cóctel, probar un handroll recién hecho o descubrir cómo Japón, Perú y la capital se encuentran en un mismo bocado.