Arde una nave en Villaverde: hasta 15 dotaciones de bomberos tratan de extinguir las llamas

Hasta 15 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajan desde primera hora de este jueves en la extinción de un incendio declarado en una nave de trasteros situada en la calle San Mamés, en el distrito madrileño de Villaverde.

El fuego se inició en torno a las 6:00 horas y ha roto por tres fachadas de la nave, provocando una gran columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad y de sus alrededores, según ha informado Emergencias Madrid. Los bomberos trabajan atacando el fuego desde fuera por el riesgo de colapso de la nave.

Como medida preventiva, la Policía Municipal de Madrid ha establecido un amplio cordón de seguridad en la zona y una gasolinera cercana ha sido desalojada. Por su parte, la Sección de Apoyo Aéreo de Apoyo Aéreo ha puesto a disposición sus drones para facilitar a los bomberos una perspectiva global de la nave incendiada.

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También se ha desplazado al lugar Samur-Protección Civil de manera preventiva aunque, por el momento, no constan heridos en el incendio mientras los bomberos continúan trabajando para sofocar las llamas.