FOTOGRAFÍAS CON HISTORIA
La historia oculta del puente de la M-607 en Madrid: el legado olvidado del Mundial del 82 que conectaba con el Bernabéu
Esta estructura construida de manera temporal por el Ayuntamiento de Madrid fue transformada en un puente peatonal que a día de hoy cruza sobre la M-607
Cuando se decidió que el Mundial de fútbol de 1982 tendría como sede nuestro país, el Estadio del Santiago Bernabéu fue, casi de inmediato, el elegido para albergar la gran final de este encuentro global. Su enorme capacidad, su estatus histórico y sus garantías organizativas por su conexión con el equipo de fútbol del Real Madrid lo convertían en la ubicación ideal.
Sin embargo, existía un posible problema de logística mediática, e incluso un posible peligro ante las grandes aglomeraciones esperadas: el entonces Paseo de la Castellana, una de las arterias viales de la capital y que ante el tránsito peatonal masivo habría obligado a cortar continuamente la circulación de vehículos.
Una pasarela entre el Bernabéu y el Palacio de Congresos
Ante esta situación, desde el Ayuntamiento de Madrid se decidió construir una estructura temporal que conectase el Estadio del Santiago Bernabéu con el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Castellana, el entonces Centro Internacional de Prensa desde donde más de 3.000 periodistas acreditados informaban sobre este torneo. Así, su objetivo, además de facilitar el tránsito y evitar los cortes de tráfico continuos, también fue el de facilitar el acceso a las diferentes autoridades, comisiones y periodistas que se desplazaron hasta la capital para cubrir el encuentro.
En una hazaña histórica, esta estructura fue construida durante las madrugadas, para evitar cortar el tráfico diurno de la Castellana, y su montaje supuso una inversión de 58 millones de pesetas. Además, para no "romper la estética visual", la pasarela contó con un escudo del Real Madrid visible en ambos laterales exteriores del puente de acero.
Actualmente, un puente peatonal sobre la M-607
Finalizado el Mundial, la estructura fue desmontada, aunque no destruida. Divida en tres tramos, esta construcción fue reutilizada y puede observarse convertida en un puente peatonal sobre la M-607 conectando el Hospital Ramón y Cajal con el Barrio del Pilar.
Su segundo tramo, aunque algo menos popular, se trasladó al kilómetro 5 de la carretera de Valencia (A-3) y ha servido durante años como paso elevado para los peatones que cruzaban entre Moratalaz y Vallecas. Su tercer tramo, que nunca se llegó a reutilizar, terminó guardado durante años en un desguace municipal del Ayuntamiento.
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