Dos personas heridas de gravedad tras salirse de la vía una moto en Humanes

Dos personas han resultado heridas de gravedad tras salirse de la vía la motocicleta en la que viajaban e impactar contra la mediana en la carretera M-407, a la altura de Humanes.

El accidente se produjo sobre las 23:00 horas de este miércoles en el kilómetro 11 de la citada vía, según informó Emergencias 112 Comunidad de Madrid. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Noticias relacionadas

La ocupante de la motocicleta, una mujer de 18 años, sufrió una parada cardiorrespiratoria que fue revertida por un equipo de soporte vital avanzado del SUMMA 112 desplazado al lugar. Posteriormente, fue trasladada en estado muy grave y con un traumatismo torácico al Hospital 12 de Octubre. Por su parte, el conductor, un varón de 50 años, fue atendido también por los servicios sanitarios y evacuado al Hospital Puerta de Hierro con diversos traumatismos y pronóstico potencialmente grave.