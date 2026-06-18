Los Equipos de Calle van a la huelga en plena crisis por la atención a las personas sin hogar en Madrid

Son tiempos convulsos dentro de los Equipos de Calle del Ayuntamiento de Madrid, el servicio municipal que recorre día a día las calles de la capital para localizar, acompañar y tratar de sacar de su situación a las personas sin hogar. Este miércoles, tras meses de descontento, los trabajadores llevaron a cabo un primer paro parcial para protestar contra la precariedad y las malas condiciones laborales que sufren.

La convocatoria de huelga responde, según CNT y CO.Bas, al incumplimiento de los acuerdos laborales por parte de Grupo 5, empresa adjudicataria del servicio Madrid en Calle, y a la “complicidad” que atribuyen al Consistorio madrileño como administración responsable del contrato. La plantilla denuncia un deterioro de sus condiciones de trabajo, precarización, falta de reconocimiento y ausencia de respuestas a sus reivindicaciones, pese a las concentraciones previas y al respaldo interno que, según los sindicatos, ha tenido la movilización.

Asimismo, empleados y sindicatos acusan a Grupo 5 y al Ayuntamiento de intentar “intimidar y censurar” a la plantilla, boicotear la acción sindical y presionar a quienes participan en las protestas, por lo que califican la huelga como una respuesta frente a los “abusos” y en defensa tanto de sus derechos laborales como de la calidad del servicio que prestan a las personas sin hogar. Además de los paros, el servicio celebró ayer una concentración frente a la sede del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad,

Este conflicto laboral llega en pleno choque político y social por un supuesto cambio de trato del Ayuntamiento a las personas sin hogar. La polémica estalló después de que El País publicase el pasado sábado que el Área de Políticas Sociales habría trasladado en marzo a estos profesionales la directriz de no avisar con antelación a quienes duermen en la vía pública cuando se activa un operativo de limpieza en la zona donde se encuentran sus enseres.

Según la versión de los trabajadores recogida por el diario, hasta ahora los equipos avisaban previamente para que las personas afectadas pudieran recoger documentación, medicación, ropa, mantas u otros objetos básicos antes de la llegada de los servicios de limpieza. La nueva directriz, denuncian, elimina ese margen y provoca que muchas personas regresen y descubran que sus pertenencias han sido tiradas.

El Ayuntamiento rechaza de plano que estos operativos tengan como finalidad retirar objetos personales, sino que se activan de forma puntual en espacios degradados o con posibles problemas de salubridad. Preguntado al respecto el lunes, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que la única instrucción es "tratar en todo momento con la máxima dignidad posible" a estas personas, "preservando siempre sus pertenencias", haciendo un seguimiento social de cada caso y ofreciéndoles una alternativa de alojamiento.

Las denuncias de los trabajadores, sin embargo, apuntan a un endurecimiento de las actuaciones, con retirada de colchones, mantas, mochilas, ropa y otros objetos personales, incluso cuando sus propietarios no están presentes. La polémica se ha intensificado además tras las acusaciones de empleados del Samur Social, que aseguran que las limpiezas aumentaron de forma notable en las semanas previas a la visita del Papa León XIV a Madrid, algo que el Consistorio también niega rotundamente.

Cuestionado de nuevo ayer, tras la concentración de los trabajadores del servicio, el regidor madrileño negó que se hayan incrementado las actuaciones de limpieza, sino que lo han hecho las de intervención social, que "es la verdaderamente importante". Almeida volvió a decir que no se retira ninguna pertenencia que luego "no sea puesta a disposición" de su dueño e insistió en que todas las actuaciones municipales se llevan a cabo respetando "escrupulosamente" la "dignidad de las personas".

La oposición ha respaldado a los trabajadores y ha cargado contra el Ayuntamiento. Más Madrid exige al Gobierno de Almeida que retire las nuevas directrices, que pida perdón y que se refuercen las plazas de atención. El PSOE, por su parte, habla de “protocolos de la vergüenza” y denuncia limpiezas nocturnas y sin aviso, con retirada de documentación, medicación y pertenencias personales, además de advertir de que estas actuaciones rompen el vínculo de confianza construido por los equipos sociales. Ambos grupos vinculan la polémica con un deterioro del servicio y de las condiciones laborales de la plantilla, y los socialistas no descartan emprender acciones judiciales tras analizar la información solicitada al Ayuntamiento.