EMT reformará el aparcamiento del Museo de la Ciudad para crear un nuevo 'hub' de movilidad en Chamartín

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid ha adjudicado las obras de remodelación del aparcamiento del Museo de la Ciudad, en el distrito de Chamartín, con el objetivo de transformarlo en un nuevo 'hub' de movilidad sostenible. El contrato asciende a 2,7 millones de euros y prevé un plazo de ejecución de nueve meses desde el comienzo de los trabajos.

Ubicado en el 178 de la calle de Cartagena, el parking ocupa los tres primeros sótanos del edificio en el que también se ubica la Junta Municipal de Chamartín. Construido en 1992 y gestionado por EMT Madrid desde el año pasado, el recinto será objeto de una reforma integral para adaptar sus instalaciones y sumar nuevos servicios vinculados a la movilidad eléctrica y compartida.

La principal novedad del proyecto estará en la planta -1, que se destinará al nuevo hub de movilidad. Allí se instalarán dos puntos de recarga eléctrica de 50 kW, 8 puntos de 22 kW, dos puestos para cambio de batería, 10 plazas para vehículos compartidos y 7 plazas de BiciPARK.

Por su parte, las plantas -2 y -3 se reservarán al aparcamiento de rotación, con un total de 124 plazas. La reforma no se limitará a la distribución de usos: también incluirá la renovación de aseos, trabajos de impermeabilización para corregir filtraciones, instalación de puertas peatonales cortafuegos y modificación de los vestíbulos de la planta -1 para mejorar la evacuación hacia la escalera peatonal.

El proyecto incorpora además mejoras de accesibilidad. Está prevista la creación de un itinerario señalizado con bandas de pavimento que conectará las cinco plazas reservadas para personas con movilidad reducida con la escalera accesible y los aseos. También se renovarán el sistema de control de accesos y el circuito cerrado de televisión, y se instalarán megafonía y un sistema de guiado de plazas mediante cámaras.