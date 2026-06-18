SUCESOS EN LA CAPITAL
Detenidos dos hombres por robar un reloj de 30.000 euros de un tirón en la Castellana y a plena luz del día
Los arrestados siguieron previamente a la víctima, que sufrió lesiones en un hombro tras el hurto
Javier Martínez Candela
La Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de robar con violencia un reloj de alta gama valorado en unos 30.000 euros a una persona que caminaba por el paseo de la Castellana a plena luz del día.
Los hechos ocurrieron el pasado 23 de mayo, cuando la víctima fue sorprendida por la espalda por uno de los sospechosos, que le dio un fuerte tirón del brazo, llegó a retorcérselo y le arrebató el reloj antes de huir rápidamente en una bicicleta que tenía preparada en las inmediaciones. Como consecuencia de la agresión, el afectado sufrió lesiones en un hombro y tuvo que recibir asistencia hospitalaria.
La investigación permitió comprobar que los dos presuntos autores habían seguido previamente a la víctima e incluso llegaron a entrar tras ella en una iglesia de la zona. A la salida, uno de ellos cometió el robo mientras el otro participaba en el seguimiento y la huida. Una vez identificados los sospechosos, la Policía Nacional estableció el 9 de junio un dispositivo que culminó con la detención de ambos como presuntos responsables de un delito de robo con violencia.
En el momento del arresto, uno de los detenidos llevaba escondido el reloj sustraído. Además, al otro se le intervino documentación falsa, por lo que también se le imputa un delito de falsedad documental. Tras pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión para uno de los presuntos responsables.
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