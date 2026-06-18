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Detenidas tres personas en Navalcarnero tras una reyerta con un herido por arma blanca

Los arrestados, entre ellos la pareja del herido, se enfrentan a delitos de homicidio en grado de tentativa y alteración del orden público tras una pelea en la carretera M-507

Coche patrulla de la Guardia Civil

Coche patrulla de la Guardia Civil / GC

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EP

Madrid

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Navalcarnero tras una reyerta registrada el pasado domingo por la noche en la carretera M-507, en la que un hombre resultó herido por arma blanca en el abdomen.

Los hechos ocurrieron sobre las 21:00 horas, cuando los agentes tuvieron conocimiento de una posible pelea entre varias personas en el punto kilométrico 5 de la citada vía, dentro del término municipal de Navalcarnero, en el suroeste de la Comunidad de Madrid, según informa la Benemérita.

A su llegada, los efectivos localizaron a un varón ensangrentado y con una herida de arma blanca en la zona abdominal. Tras solicitar asistencia sanitaria, procedieron a la detención del presunto autor por delitos de homicidio en grado de tentativa, riña tumulturaria y alteración grave del orden público. Asimismo, en el lugar de los hechos fue detenida la pareja del herido, que portaba un arma blanca de 22 centímetros de longitud. A esta mujer se le atribuyen delitos de amenazas y alteración grave del orden público.

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Posteriormente, una vez la víctima recibió el alta hospitalaria, fue detenida por los agentes al considerarle causante de la reyerta. Los tres arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad competente.

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