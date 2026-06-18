SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Detenidas tres personas en Navalcarnero tras una reyerta con un herido por arma blanca
Los arrestados, entre ellos la pareja del herido, se enfrentan a delitos de homicidio en grado de tentativa y alteración del orden público tras una pelea en la carretera M-507
EP
La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Navalcarnero tras una reyerta registrada el pasado domingo por la noche en la carretera M-507, en la que un hombre resultó herido por arma blanca en el abdomen.
Los hechos ocurrieron sobre las 21:00 horas, cuando los agentes tuvieron conocimiento de una posible pelea entre varias personas en el punto kilométrico 5 de la citada vía, dentro del término municipal de Navalcarnero, en el suroeste de la Comunidad de Madrid, según informa la Benemérita.
A su llegada, los efectivos localizaron a un varón ensangrentado y con una herida de arma blanca en la zona abdominal. Tras solicitar asistencia sanitaria, procedieron a la detención del presunto autor por delitos de homicidio en grado de tentativa, riña tumulturaria y alteración grave del orden público. Asimismo, en el lugar de los hechos fue detenida la pareja del herido, que portaba un arma blanca de 22 centímetros de longitud. A esta mujer se le atribuyen delitos de amenazas y alteración grave del orden público.
Posteriormente, una vez la víctima recibió el alta hospitalaria, fue detenida por los agentes al considerarle causante de la reyerta. Los tres arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad competente.
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