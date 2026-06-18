El Corte Inglés se une a IHG para abrir un hotel de lujo Kimpton en Madrid en 2030.

El Corte Inglés ha cerrado esta semana un acuerdo con InterContinental Hotels Group (IHG) para desarrollar un hotel de gran lujo en Madrid, un proyecto cuya gestación se remonta a 2022. El futuro establecimiento, que operará bajo la marca Kimpton, tiene prevista su apertura en 2030, se ubicará en dos inmuebles anexos al centro comercial de Goya, en pleno barrio de Salamanca.

Según adelanta Expansión y confirma la empresa a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el proyecto hotelero, de categoría cinco estrellas, dispondrá de una superficie superior a los 9.000 metros cuadrados y albergará alrededor de 100 habitaciones distribuidas en siete plantas.

El acuerdo contempla que IHG asuma la gestión y explotación del proyecto a través de la marca Kimpton, mientras El Corte Inglés mantiene la propiedad del mismo. Además, el edificio, ubicado entre las calles Goya y Conde de Peñalver de Madrid, contará con una propuesta gastronómica y diversos espacios comunes.

Terraza del hotel Kimpton en Barcelona. / LORENZO VECCHIA

La firma del acuerdo esta semana representa la culminación del proceso iniciado hace cuatro años, cuando el Ayuntamiento de Madrid autorizó la transformación de ambos inmuebles, construidos en la década de 1920 y adquiridos por la compañía en los setenta. La inversión prevista se estimó en torno a 6,8 millones de euros.

Desde 2022

Si bien se mantendrá la estética de la fachada, el portal y dos núcleos de comunicación vertical, el edificio pasará por una reforma en su mayoría, salvo por un local comercial protegido en el inmueble del número 89. La Casa del Bacalao cuenta con calificación de Nivel 2 referida a la protección exterior estructural, y sin protección interior.

En la memoria económica del proyecto, los grandes almacenes estimaban ganar 1,7 millones de euros anuales. Con esta operación, la compañía refuerza su apuesta por el turismo y trae la presencia de Kimpton a la capital, que ya cuenta con establecimientos en Barcelona, Mallorca y Marbella.

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Como adelanta el diario, los ingresos previstos de su principal uso como hotel ascenderían a 2.474.700 euros, mientras que la tarifa media diaria supondría 120 euros por habitación con unos ingresos de 60 euros. Por otro lado, la ocupación media anual alcanzará el 50%, a la que habría que añadir los gastos adicionales en restauración y otros servicios.