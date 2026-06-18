Bernardo Silva, una navaja suiza para Mourinho: ¿cómo encaja el portugués en el Real Madrid?

Durante el mediodía de este miércoles 17 de junio, el Real Madrid anunció de forma oficial el fichaje de Bernardo Silva. Tal y como sucedió con Marc Cucurella, el conjunto blanco formalizó el traspaso unas horas antes de que el futbolista realizara su debut en el Mundial 2026 de la mano de Portugal. La llegada del luso era un secreto a voces desde hace unos días, momento en el que se gestó un fichaje en tiempo récord en el Hotel Santo Mauro de la capital.

El jugador portugués firma por dos temporadas, con otra opcional en función de objetivos marcados en el contrato, después de que su nombre haya estado especialmente vinculado a dos clubes del fútbol español: Atlético de Madrid y FC Barcelona. La entrada en escena de José Mourinho y Jorge Mendes fue decisiva para la llegada de Bernardo a la casa blanca. Ahora es momento de analizar las posibilidades del futbolista luso en una plantilla que reclamaba de un tiempo a esta parte un perfil como el suyo.

Un todocampista a las órdenes de Mourinho

En su llegada al Real Madrid, Mourinho exigió tener voz y voto en materia de fichajes y salidas para el conjunto blanco. Es bien sabido que durante su primera etapa en Chamartín ya fue un entrenador muy escuchado por Florentino Pérez. En una de estas súplicas, The Special One abogaba por, al menos, un futbolista de buen pie que ubicar en la medular y minimizar así los constantes problemas de futbol que ha padecido el equipo blanco tras el adiós de futbolistas como Luka Modric y Toni Kroos.

Bernardo Silva, en el partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la Champions 2025/2026. / AFP7 vía Europa Press

El portugués del Manchester City llega libre, siendo este uno de los grandes atractivos para el conjunto blanco a la hora de acometer el fichaje. El luso tenía pactada su llegada a la capital, pero en este caso se trataba del Atlético de Madrid. El anuncio de Mourinho por el Real Madrid lo cambió todo y el técnico apostó por su compatriota para convertirse en ese futbolista de oficio y calidad con la pelota que requiere el centro del campo del club blanco.

En sus inicios, Bernardo ocupaba la posición de mediapunta. Posteriormente, las circunstancias y la alta competitividad del fútbol de élite le obligaron a desplazarse al costado derecho del ataque. En su última temporada en el Manchester City bajo las órdenes de Pep Guardiola, el portugués retrasó su posición para ocupar la medular junto a Rodri Hernández. Es precisamente ahí, junto a Tchouaméni, donde podría aparecer en el esquema del técnico portugués. Se pretende que el portugués ocupe un rol similar al que poseían Kroos o Modric en el conjunto blanco, convirtiéndose en la principal referencia en la medular.

Bernardo Silva llega al conjunto blanco para actuar como interior, mediapunta o, en función de las necesidades de partido, extremo. Se trata de un jugador con enorme versatilidad, sacrificado en cualquiera de esas demarcaciones, siendo esta una de las cualidades más valoradas por José Mourinho. Su experiencia con Guardiola le ha convertido en un futbolista inteligente sobre el césped, con capacidad de asociarse en espacios reducidos.

Un veterano de guerra

A lo largo de su trayectoria, ha mostrado una innegable calidad. Pero este futbolista es capaz de ofrecer multitud de variantes en otras facetas del juego. La veteranía juega a favor del futbolista de 31 años procedente del Manchester City. El Real Madrid en las últimas dos temporadas ha echado en falta la presencia de jugadores curtidos y experimentados llegado el momento de la verdad. Bernardo aportará una dosis de aplomo en la salida de balón de los blancos, que tanto ha echado en falta un futbolista con estas cualidades.

Tras casi una década de éxitos como skyblue, el portugués puso el punto y final a una etapa en la que disputó 450 partidos, con 76 goles y 77 asistencias bajo las órdenes de Pep Guardiola. Seis Premier Leagues, una Champions y un sinfín de copas nacionales adornan un palmarés envidiable, que llega a Madrid con la intención de ser ampliado en un equipo que no toca metal en las últimas dos temporadas.

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La llegada del portugués podría trastocar los planes de Nico Paz, que podría firmar una nueva temporada en el Como bajo las órdenes de Cesc Fábregas, y Arda Güler, cuya cantidad de minutos se vería comprometida con este nuevo fichaje. Tocará esperar para comprobar qué esquema tiene previsto emplear José Mourinho para así encajar de forma más natural cada una de estas piezas que componen la plantilla de los blancos.