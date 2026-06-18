FÚTBOL
El Rayo Vallecano ya tiene nuevo entrenador: Beñat San José, ex del Eibar, es el elegido
El técnico vasco sustituye a Íñigo Pérez, que deja Vallecas rumbo al Villarreal tras llevar al equipo a la final de la Conference League
El Rayo Vallecano ya tiene nuevo inquilino para su banquillo. Beñat San José será el encargado de tomar las riendas del conjunto franjirrojo tras la salida de Iñigo Pérez, que abandona Vallecas para iniciar una nueva etapa en el Villarreal.
El club madrileño ha anunciado este jueves en la red social X la llegada del técnico vasco, nacido en San Sebastián hace 46 años y procedente del Eibar, equipo al que dirigió la pasada temporada en Segunda División y al que clasificó 8º a tan solo 5 puntos de disputar el play-off de ascenso. Su aterrizaje supone el inicio de una nueva etapa en el Rayo, que apuesta por un entrenador con experiencia y recorrido para dar continuidad al proyecto tras la marcha de Pérez.
San José sustituye a un Iñigo Pérez que deja una huella importante en Vallecas. El técnico navarro llegó en febrero de 2024 para relevar a Francisco Rodríguez, destituido por los malos resultados, y acabó conduciendo al equipo de la popular barriada madrileña hasta la primera final europea de su historia, la de la Conference League, en la que cayó por 1-0 frente al Crystal Palace.
Así, el entrenador vasco llega un club de máxima categoría del fútbol español tras una extensa carrera en banquillos de todo el mundo. Arabia Saudí, Chile, Bolivia, Emiratos, Bélgica o México fueron sus destinos antes de llegar al club armero.
La llegada de San José al Rayo se produce apenas tres semanas después de que el Eibar anunciara su renovación hasta 2027. El club armero comunicó el pasado 3 de junio la continuidad del entrenador, que había dirigido 60 partidos desde su llegada en febrero de 2025, con un balance de 27 victorias. Sin embargo, el propio técnico trasladó a la entidad guipuzcoana su voluntad de aceptar una propuesta profesional de otro club de mayor categoría, una posibilidad contemplada en su contrato. Según explicó el Eibar, tras la renovación se fijó una cláusula de rescisión para este supuesto, que finalmente ha sido ejecutada mediante un acuerdo entre las partes.
Junto a San José tampoco continuarán en el Eibar su segundo entrenador, Iban Fagoaga, ni el preparador físico, Gastón Llovéras. La entidad armera ha agradecido a los tres su trabajo, compromiso y profesionalidad durante su etapa en el club y les ha deseado suerte en sus próximos retos profesionales. El Rayo, por su parte, abre ahora una nueva etapa con Beñat San José al frente del banquillo, llamado a recoger el testigo de Íñigo Pérez y a liderar el próximo proyecto franjirrojo.
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