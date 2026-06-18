Ayuso retrasa las vacaciones de los diputados de la Asamblea madrileña: habrá un pleno extraordinario para aprobar la ley del concebido

La Asamblea de Madrid celebraba hoy el que se preveía último pleno del periodo de sesiones en la cámara madrileña, pero no va a ser así. La retirada del orden del día de la tramitación de la ley de reconocimiento del concebido no nacido como miembro de la unidad familiar para acceder a ayudas y a otros efectos administrativos ha llevado a Isabel Díaz Ayuso a anunciar la activación de un pleno extraordinario para aprobarla.

Lo ha deslizado en la sesión de control durante su respuesta a la portavoz socialista, Mar Espinar. "No van a poder ir a reírse ni de los cubanos ni de los venezolanos hasta mediados de julio, porque aquí vamos a seguir defendiendo lo importante", ha asegurado la presidenta madrileña en la cámara de Vallecas. "Ustedes multiplicaron los plenos durante la Navidad [en las Cortes Generales] para multiplicar la amnistía, y he ahí la diferencia. Ustedes maniataron al Congreso de los Diputados para la mafia y para la amnistía corrupta, y nosotros vamos a tener aquí un pleno extraordinario para defender a las madres. Ustedes defienden intereses, nosotros defendemos principios".

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La intención del Gobierno regional es que ese pleno extraordinario, con la aprobación de la ley del concebido como único punto, se celebre el próximo jueves 2 de julio. El texto, con una carga ideológica de peso, es de especial importancia para el Ejecutivo madrileño. En el entorno de la presidenta se insiste, además, en la importancia de sacar esta ley antes del verano para poder adelantar que las familias opten a los beneficios que comporta. Lo contrario, con el parón vacacional y la celebración del Debate del Estado de la Región en septiembre supondría retrasar la entrada en vigor unos tres meses, argumentan. Será el Grupo Popular el que solicite la convocatoria del pleno, trámite que saldrá adelante dada su mayoría en la mesa.