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MADRID

Ayuso, al PSOE-M: "Ojalá el Grupo Quirón les meta una querella" por decir "barbaridades"

La presidenta madrileña responde a las críticas del PSOE-M sobre los vínculos de su pareja con el grupo sanitario

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España).

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

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Efe

Madrid

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este jueves que "ojalá el Grupo Quirón le meta una querella criminal" al PSOE-M "por las barbaridades que dicen sobre él".

Así ha replicado, en el pleno de la Asamblea, a la portavoz del PSOE-M, Mar Espinar, que una vez más ha cargado contra la presidenta aludiendo al vínculo entre su pareja, Alberto González Amador, y el grupo sanitario.

"Se sigue forrando a costa de comisiones que usted le facilita a través de Quirón", ha aseverado Espinar, quien ha dicho que Madrid tiene "una sanidad peor" por culpa de la "avaricia" de la presidenta.

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Por su parte, Díaz Ayuso ha tachado de "cobardes" al PSOE-M, "siempre difamando a las empresas en un momento en el que Madrid está como nunca".

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