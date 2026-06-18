Ayuso, al PSOE-M: "Ojalá el Grupo Quirón les meta una querella" por decir "barbaridades"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este jueves que "ojalá el Grupo Quirón le meta una querella criminal" al PSOE-M "por las barbaridades que dicen sobre él".

Así ha replicado, en el pleno de la Asamblea, a la portavoz del PSOE-M, Mar Espinar, que una vez más ha cargado contra la presidenta aludiendo al vínculo entre su pareja, Alberto González Amador, y el grupo sanitario.

"Se sigue forrando a costa de comisiones que usted le facilita a través de Quirón", ha aseverado Espinar, quien ha dicho que Madrid tiene "una sanidad peor" por culpa de la "avaricia" de la presidenta.

Noticias relacionadas

Por su parte, Díaz Ayuso ha tachado de "cobardes" al PSOE-M, "siempre difamando a las empresas en un momento en el que Madrid está como nunca".