El Ayuntamiento de Madrid apuesta por la raqueta y las pelotas: casi 2,5 millones para tenis, pádel y pickleball hasta 2029

En plena fiebre por Rafa Jódar y con los deportes de raqueta viviendo un momento de especial tirón, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido reforzar su apuesta por esta disciplina en los centros deportivos municipales. La Junta de Gobierno ha aprobado la firma de tres convenios con entidades deportivas para impulsar escuelas municipales de tenis, pádel y pickleball durante las temporadas comprendidas entre 2026 y 2029. Los acuerdos supondrán una inversión municipal total de casi 2'5 millones de euros para el conjunto de las tres temporadas, según ha explicado este jueves la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Con estos convenios, suscritos con CDE Net Sports, CDE Ocapa y CDE Tenis Alborán, el Consistorio busca reforzar una de las líneas con más demanda dentro del deporte base: las escuelas deportivas municipales en colaboración con entidades sin ánimo de lucro. En este caso, el protagonismo será para los deportes de raqueta, con una oferta que incluirá tenis, pádel y pickleball, una disciplina en expansión que cada vez gana más presencia entre nuevos practicantes.

Sanz ha recordado que en las últimas semanas ya se habían aprobado otras escuelas vinculadas a modalidades como el baloncesto, dentro de una estrategia municipal orientada a ampliar la práctica deportiva organizada en la ciudad.

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La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz. / Europa Press/ RAFA ALBARRAN

El modelo permite ofrecer actividades de iniciación y perfeccionamiento adaptadas a distintas edades y niveles, además de abrir la puerta a que los participantes puedan incorporarse a competiciones oficiales y dar continuidad a su formación deportiva. En conjunto, el programa beneficiará a más de 15.500 deportistas en escuelas de deportes de raqueta. Con esta inversión, el Ayuntamiento de Madrid refuerza su apuesta por el deporte base, la actividad física estructurada y la colaboración con el tejido asociativo deportivo de la capital.