La Asamblea de Madrid aprueba dos nuevas leyes del Gobierno regional antes de encarar el tramo final de la legislatura

Buscaba el PP de Isabel Díaz Ayuso utilizar el a priori último pleno de la Asamblea de Madrid de este periodo de sesiones para dar un empujón a su agenda legislativa con la aprobación de tres nuevas leyes. La retirada a última hora de la norma que considera al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar por defectos de forma ha frustrado en parte ese intento. La ley se debatirá y, con la mayoría absoluta del PP en la cámara previsiblemente se aprobará, en un pleno extraordinario y únicamente convocado para ello, el próximo 2 de julio.

La sesión de hoy en la cámara de Vallecas ha servido, no obstante, para sacar adelante otros dos textos legislativos antes de encarar a partir de septiembre el tramo final de la legislatura. Se trata, por un lado, de la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, que incluye una nueva rebaja fiscal, la número 35 desde que Ayuso preside la Comunidad de Madrid, y de la Ley de Caza y Pesca, por otro.

La primera ha salido adelante con los votos favorables del PP y Vox y la oposición de PSOE y Más Madrid. El texto eleva del 95% al 99% la reducción de la base imponible en el Impuesto de Donaciones y Sucesiones en el caso de transmisión de estos negocios. Además, extiende hasta el cuarto grado de parentesco, lo que incluye a tíos, sobrinos y primos, los potenciales beneficiarios de esta rebaja. Incluso autoriza que los beneficiarios de la donación puedan ser trabajadores con diez años de antigüedad que hayan ejercido funciones de dirección.

Es precisamente el acento en esta rebaja fiscal al que se han acogido los grupos que han rechazado aprobar la ley. El texto, ha opinado el diputado socialista Agustín Vinagre, "se queda lejos" de ser una ley de apoyo a la empresa familiar. "Han puesto apoyo a la empresa familiar en la portada de la ley pero cuando uno pasa la página descubre que el verdadero protagonista es el beneficio fiscal", ha añadido, antes de asegurar que la norma se limita a "lo único que sabe hacer" el Gobierno regional: "Aplicar una rebaja fiscal y confiar en que todo lo demás ocurrirá por sí solo".

Argumentos similares ha empleado en el debate Beatriz Borrás, de Más Madrid, quien ha recordado que en los últimos cuatro años han desaparecido 6.000 pequeños comercios en la Comunidad de Madrid, y lo han hecho, ha dicho, debido al precio de los alquileres comerciales y la "proliferación masiva" de grandes empresas a las que el Gobierno regional, ha opinado, pone "alfombra roja" con leyes como esta. "Nadie se va a quedar con una empresa que no es rentable, por mucho que le salga gratis el Impuesto de Sucesiones", ha zanjado.

"No están yendo al meollo", ha lamentado la diputada del PP Elisa Vigil haciendo bandera de las rebajas fiscales. "Estamos hablando de que lo que se pretende con esta ley es que la sucesión sea sencilla. Lo que necesitan las empresas, por lo que claman al cielo, es que les bajen los impuestos".

Desde Vox, entretanto, Ana Cuartero, ha considerado que el texto se queda "muy corto", a pesar de lo cual ha asegurado el apoyo de su formación a la norma. En su intervención, ha aprovechado, además, para deslizar el que viene siendo concepto fetiche del partido de Abascal en los últimos meses, el de la prioridad nacional. "En España desaparece la clase media, y la empresa familiar es lo que le queda de esa clase media. Si dejamos que caigan las pequeñas y medianas empresas la vulnerabilidad será sistémica, perderemos nuestra identidad local", ha alegado. "La única solución es dar prioridad al capital español".

Caza y pesca

En el pleno de hoy se ha dado luz verde también, y con la misma correlación de fuerzas, el voto favorable de PP y Vox y en contra de Más Madrid y PSOE, a La ley de Caza y Pesca, la primera en este ámbito para la región. Entre otras cuestiones establece por primera vez un tamaño mínimo general de 250 hectáreas para los cotos de caza, con excepciones para los de caza menor, de hasta 50 hectáreas, si se justifica, o crea los Planes de Control Poblacional para dar una herramienta a los ayuntamientos para gestionar especies sobreabundantes como el jabalí o el conejo fuera de los periodos ordinarios de caza.

Además, implanta licencias digitales y actualiza el régimen sancionador: las infracciones leves se castigarán con multas de entre 200 y 1.000 euros; las graves, entre 1.000 y 10.000; y las muy graves, entre 10.000 y 80.000 euros.

El debate ha evidenciado el trasfondo de batalla cultural que envuelve al asunto. Ha quedado claro en la intervención del diputado popular Juan Carlos Carretero. "La caza y la pesca son libertad", ha enunciado. "Esta ley no va de prohibir la actividad por motivos ideológicos, lo que busca es ordenar el sector, dar seguridad jurídica y garantizar que la actividad se pueda mantener en un futuro. El peor enemigo de la naturaleza no es el hombre, es el abandono".

En la tramitación de la ley el PP ha aceptado hasta 14 de las 40 enmiendas presentadas por Vox frente a cuatro de 99 presentadas por el PSOE. El portavoz adjunto de la formación de ultraderecha, Íñigo Henríquez de Luna, ha agradecido esa disposición y, aunque ha aseverado, que hubiesen preferido un texto "menos intervencionista y menos tutelante", ha garantizado el apoyo a la iniciativa.

Si para el popular Carretero, la aprobación de la norma ha hecho de el de hoy "un gran día", para Alejandro Sánchez, de Más Madrid, es una jornada "triste" para los amantes de la naturaleza y de los animales de la Comunidad de Madrid. "Están en plena batalla ideológica con Vox", ha reprochado a la bancada popular. "Una batalla cultural contra el ecologismo para ser más ultras, más carcas y más reaccionarios que Vox".

Más allá de ello, entre los aspectos específicos del texto que ha criticado que no evalúe de manera independiente el impacto de la actividad cinegética en las poblaciones de las especies, que se contemplan especies que son una rareza en la Comunidad de Madrid o que se establece "una confusión interesada" entre la caza deportiva o recreativa y los controles poblacionales para justificar la caza "en cualquier situación".

Más ambigua ha sido la oposición del PSOE, formación que no se opone a la actividad cinegética, pero que critica la "falta de rigor jurídico" de la norma, de 191 artículos. Entre los puntos que critican los socialistas está el hecho de que se hayan unido en una sola ley caza y pesca, relegando esta segunda actividad. También que se introduzcan modalidades de caza que no tienen arraigo en el territorio de la región o que se primen los intereses comerciales de la actividad cinegética mediante la "atomización" de los cotos. "Libertad para cazar, siempre que la puedas pagar", ha sintetizado el diputado José Luis García Sánchez.

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No han sido los dos únicos textos a los que la Asamblea madrileña ha dado salida hoy. Los votos de los parlamentarios del Grupo Popular han servido para aprobar la Propuesta de Carta Básica de Radio Televisión Madrid. Rechazada la semana pasada ante la obligatoriedad de que en primera votación fuera apoyada por mayoría de dos tercios, la propuesta ha vuelto al pleno hoy, donde en segunda votación ha bastado la mayoría simple. El texto, denuncia la oposición, que ha votado en bloque en contra, elimina el Consejo de Redacción o la Oficina de Participación, el Espectador y el Radioyente.