Herido grave un hombre de 49 años tras recibir varias puñaladas en el centro de Madrid

Un hombre de 49 años ha resultado herido de gravedad tras ser agredido con arma blanca esta madrugada en un domicilio situado en la calle Santa Bárbara, en el distrito Centro de Madrid.

El aviso fue dado por un vecino sobre las 1:20 horas, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del SUMMA 112, que atendieron al varón, que presentaba varias heridas de arma blanca en la cara, el tórax y la espalda.

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Tras ser estabilizado en el lugar, el herido fue trasladado en estado grave al Hospital Clínico San Carlos. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión.