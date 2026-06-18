La Agencia Tributaria avisa a los madrileños: sanciones de hasta 200 euros y una penalización de hasta el 150% por no presentar la Declaración de la Renta a tiempo

Se acerca la recta final de la campaña de la Renta 2025, y, según los cálculos de Tax Down, cerca de millón y medio de madrileños aún no han presentado su declaración. En un año donde se espera que más de 4 millones de personas dentro de la Comunidad de Madrid presenten su renta ante Hacienda, son muchos los que aún desconocen si los cálculos de este año fiscal saldrán "a pagar" o "a devolver".

¿Cuándo termina el plazo para entregarla?

El plazo para entregarla dependerá de si tu declaración sale " a pagar" y deseas domiciliar el pago en tu cuenta bancaria, en cuyo caso la fecha límite será el 25 de junio de 2026; o si tu resultado es "a devolver" o negativo, ya que entonces tendrás hasta el 30 de junio para presentarla.

Desde Tax Down advierten de la importancia de revisar el borrador para no pasar por alto deducciones que pueden suponer grandes ahorros / Pixabay

Para conocer este dato, puedes realizar el borrador de la renta, una herramienta imprescindible que evita cada año que miles de personas pierdan dinero. Eso sí, desde Tax Down avisan de que es importante revisar este borrador automático, pues existen varias deducciones que pueden pasarse por alto y puede significar renunciar a un ahorro importante.

¿Qué puede pasar si no la presento a tiempo?

Si la declaración de la renta nos sale a pagar y Hacienda no nos ha enviado un requerimiento, la multa depende del tiempo que se tarde en presentar, cargando hasta un 1% de interés por cada mes de retraso: en julio pagaremos un 1%, en agosto un 2% y así sucesivamente hasta los 12 meses, donde el recargo pasará a ser el 15%.

Sin embargo, si además se ha recibido un requerimiento por parte de Hacienda, la penalización podría consistir en el pago de entre el 50% y el 150% del total de la deuda, un cobro que puede aumentar si Hacienda considera que se ha sufrido un perjuicio económico o si esta situación ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Las temidas cartas de Hacienda avisando de un retraso en la declaración podría dar lugar a varias penalizaciones / Archivo

También aquellas personas que les sale a devolver o cuyo resultado es 0 euros deben tener cuidado, pues no presentarla también podría acarrear una sanción que podría llegar a alcanzar los 100 euros si Hacienda no nos requiere, y hasta los 200 euros si recibimos una carta por parte de la Agencia Tributaria.

¿Qué hacer si me ha salido a pagar? ¿Y a devolver?

Desde TaxDown recuerdan que en caso de que los cálculos hayan salido "a devolver", esta devolución podría demorarse hasta seis meses, haciendo que muchos madrileños no vean este ingreso hasta finales de año. De la misma forma, en caso de salir "a pagar", el pago podrá realizarse hasta el 30 de junio, o incluso fragmentarse en dos o más plazos.