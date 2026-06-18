Madrid descansa del calor más sofocante por un día: adiós a la alerta amarilla y posibilidad de lluvias este viernes según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no prevé avisos amarillos por calor para este viernes en la Comunidad de Madrid, como venía haciendo los últimos días, pero es posible que la temible alerta regrese a advertir a los ciudadanos del sofocante sol este sábado. Además, recordando el comienzo de la semana, tampoco se descarta que llueva con cielos pocos nubosos, por lo que será una jornada de tregua, pero no para dejarse llevar.

Así será este viernes

El día comenzará poco nuboso, pero irá cambiando a lo largo de la jornada con intervalos de nubes altas y de evolución por la tarde. La Aemet tiene previsto que las zonas con las temperaturas más altas (de 37ºC) serán Alcalá de Henares, Aranjuez y Getafe, mientras que la capital y Navalcarnero alcanzarán los 36ºC y Collado Villalba los 35ºC. Así, a nivel general los termómetros se mantienen sin cambios, con ligeros ascensos para algunos territorios.

Las temperaturas mínimas que se pueden esperar son de 21ºC para aquellos afortunados en Alcalá de Henares y Aranjuez. Al mismo tiempo, Collado Villalba y Navalcarnero comparten que sus termómetros bajarán a los 22ºC. Por su parte, Madrid capital y Getafe tendrán mínimas de 23ºC.

De hecho, las mínimas serán a horas de la madrugada, alrededor de las 6:00 horas, cuando la sensación térmica será de 23ºC. Como de costumbre, las horas más calurosas, por encima de los 30ºC, será de las 13:00 a 21:00 horas. Un poco después, ya en horario de noche, los termómetros se mantendrán al rededor de los 30ºC con tendencia a seguir bajando.

La Aemet no descarta que los madrileños vuelvan a sacar el paraguas / EPC

Esperanza de lluvia

Por la tarde, se mantiene la esperanza de que algún chubasco disperso llegue a refrescar un poco a los madrileños, aunque también podrían llegar a darse tormentas ocasionales, especialmente en horas de la tarde después de las 15:00 horas. No obstante, lo más seguro es que los paraguas vuelvan a salir este sábado, ya que la Aemet estima 65% de posibilidades de lluvia.

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Independientemente de ello, el índice ultravioleta máximo sigue siendo de 9, por lo que los madrileños seguirán necesitando crema solar. Además, el viento será flojo variable, con predominio del componente sur en horas centrales del día, cuando puede darse algún intervalo moderado. En cualquier caso, soplará a 10km/h, lo que podría formar una ligera presencia de calimas.