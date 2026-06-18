Abierto el plazo para solicitar las becas del programa Segunda Oportunidad: plazos y condiciones de la ayuda

La Comunidad de Madrid ha abierto este jueves el plazo para solicitar las becas del programa Segunda Oportunidad, unas ayudas dirigidas a jóvenes que desean retomar su formación académica y obtener la cualificación que no alcanzaron en su momento. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, permanecerá abierta hasta el próximo 8 de julio.

El Gobierno regional destina 15 millones de euros a esta iniciativa pública, con la previsión de beneficiar a alrededor de 6.600 personas que actualmente no están cursando estudios ni desempeñando una actividad laboral. Las becas pueden alcanzar un máximo de 2.800 euros por alumno, distribuidos en diez mensualidades.

Condiciones para la solicitud

Las solicitudes podrán tramitarse de forma telemática a través de la sede de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades o mediante la web institucional de la Comunidad de Madrid. También se contempla la presentación presencial en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración regional, en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y por el resto de vías habilitadas.

Para acceder a estas ayudas, los solicitantes deberán estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil con la condición de beneficiarios. Además, no podrán estar trabajando ni realizando ninguna actividad formativa en la fecha de presentación de la documentación. El criterio de adjudicación será la renta per cápita de la unidad familiar. Por su parte, los centros en los que se matriculen los beneficiarios deberán certificar tanto el coste del curso como la asistencia del alumno, que tendrá que alcanzar al menos el 75% de las horas lectivas.

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Las becas del programa Segunda Oportunidad cubrirán la preparación de la prueba para obtener el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 18 años, así como cursos específicos de acceso a la Formación Profesional. También se incluyen ciclos formativos de Grado Medio y Superior y programas profesionales orientados a la obtención de Certificados de Cualificación Profesional de nivel 1 para alumnos sin título de ESO. Estas enseñanzas podrán desarrollarse en centros privados, ayuntamientos u otras entidades sin ánimo de lucro.