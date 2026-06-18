Más de 1.700 metros cuadrados y vías de hasta 11,5 metros de altura: así es el nuevo espacio Sputnik Climbing en Madrid

Sputnik Climbing llega a Madrid... aunque esta no es la primera vez, y es que junto a su nuevo local en Guilandera, ya son cinco las instalaciones que este grupo tiene en la capital. Con el objetivo de acercar la escalada a los madrileños, y a diferencia del resto de sus localizaciones, en esta ocasión Sputnik apuesta por un entorno cotidiano y accesible en el barrio de la Guindalera en el distrito de Salamanca.

Ubicado cerca del conocido Mercado de la Guilandera y conectado estratégicamente con el intercambiador de Avenida América, con este espacio, el grupo deportivo busca reforzar la idea de una escalada "cada vez más cercana e integrada en la vida urbana".

Vías de hasta doce metros de altura, espacio boulder y zona de entrenamiento

Con una superficie que alcanza los 1.700 metros cuadrados Sputnik Guindalera cuenta con 85 rutas y 28 autoseguros en una estructura que alcanza una altura máxima de 11,5 metros. Para ello, el grupo desvelaba haber tenido que salvar "importantes desafíos arquitectónicos", habiendo conseguido instalar algunas de las vías más altas "en el interior de la M-30".

El espacio cuenta con un total de 85 rutas y 28 autoseguros / Sputnik Guindalera

Además, el espacio cuenta con una zona de boulder dividida en dos platas con un total de 370 metros cuadrados y que de acuerdo a Sputnik cuenta con "materiales de última generación y sets nunca vistos en otros centros de la marca". También destaca su zona de entrenamiento con un Quantum Board XL que cuenta con un rango de inclinación entre los 20 y los 60 grados.

Su zona boulder cuenta con una gran pared que oscila entre los 20º y los 60º grados de inclinación / Sputnik Guindalera

Zona fitness, y una cantina

Tras una inversión de 2,9 millones de euros y contando con un equipo de 17 profesionales Sputnik Guilandera se completa con una zona fitness de 71,5 metros cuadrados equipada para trabajo de fuerza, cardio, y entrenamiento funcional. Así como con una Cantina, un espacio de restauración de unos 60 metros cuadrados pensada para "reunirse, recuperar fuerzas, y alargar la experiencia más allá de la escalada".

En este espacio de restauración junto a los platos más reconocibles de la marca se han incorporado opciones veggies como el wok de udon, el pak choi, y otros postres y zumos naturales / Sputnik Guindalera

¿Un nuevo centro en Alcalá de Henares?

Previo a esta apertura, Sputnik ha abierto otras cinco instalaciones, cuatro de ellas en la Comunidad de Madrid: Alcobendas (2016), Las Rozas (2021), Legazpi (2023) y Chamberí (2025); y otra en el País Vasco, en Berango, en noviembre de 2022. Ahora, la empresa espera terminar el año con una nueva apertura en Lugones en Asturias, y un gran centro en Alcalá de Henares que se prevé inaugurar en el próximo 2027.