La exclusiva tienda 'pop-up' de BTS en Madrid: 'merchandising' especial, acceso limitado y solo 30 minutos para comprar

Poco después de salir a la venta, la banda de K-Pop, BTS, puso el letrero de 'sold out' para las entradas de sus dos conciertos en Madrid, una gira con la que emociona a su público más fiel tras el regreso de los siete jóvenes coreanos, que tuvieron que pausar su carrera musical para cumplir con el servicio militar obligatorio en su país. Pero ya desde una semana antes de estos conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano, sus seguidores pueden ir a la tienda temporal (también conocida como pop-up) para conseguir mercancía exclusiva de su décimo álbum y banda sonora de la gira, ARIRANG.

Inscripción obligatoria

La tienda temporal, ubicada en Team Labs Madrid, estará disponible hasta el 5 de julio, pero su acceso está restringido a través de reservas, por lo que sus fans tendrán que inscribirse con anticipación para poder ingresar. El pop-up abre de lunes a jueves entre las 11:00 y las 22:00 horas, y de viernes a domingo, entre las 11:00 y 23:00 horas.

En este sentido, el acceso está limitado a reservas previas gestionadas a través de la página web del evento, que generará un código QR a presentar en el momento de entrar. En caso de no tener reserva, solo se podrá ingresar si quedan plazas libres en alguna franja horaria.

Ahí acaba la calma, pues cada visitante dispone de máximo 30 minutos dentro de la tienda y una vez se sale del establecimiento, no servirá la misma entrada. El espacio cuenta con dos zonas: la primera, para una exposición de la banda, y otra con mercancía (en la planta baja) para recorrer a contrareloj. Además, solo se aceptan pagos con tarjeta para pagar por los artículos exclusivos y productos allí.

¿Merece la pena?

El fandom ya se ha hecho sentir en este pop-up cerca de Plaza Mayor. Algunos seguidores, como @mariavision recomienda llegar media hora antes de la reserva para evitar llegar tarde pero, principalmente, porque serán muy estrictos con la hora y se forman filas para entrar.

Además, para esta fanática, el tiempo no es suficiente para apreciar todo lo que tiene la exposción de BTS y, a pesar del sistema de reservas, se llena mucho ya que el espacio es muy pequeño, lo que quita tiempo para tomarse fotos y de la experiencia en general.

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"Fue una experiencia agobiante, sentía que me faltaba tiempo para todo", afirma en su video de TikTok, donde recomienda saber de antemano lo que se quiere comprar pues, en definitiva, "no es una experiencia Army", sino una experiencia pensada para comprar. No obstante, ha celebrado que consiguió una Army Bomb, la icónica linterna oficial tan codiciada entre el fandom para levantarlas mientras escuchan hits como Butter o Dynamite los próximos 26 y 27 de junio en el Riyadh Air Metropolitano.