El PSOE obliga al Gobierno de Ayuso a suspender la tramitación de la ley del concebido no nacido

La Mesa de la Asamblea de la Comunidad de Madrid ha dado marcha atrás con la ley del concebido no nacido, que buscaba reconocer a este como parte de la familia y que el Gobienro de Isabel Díaz Ayuso pretendía aprobar en el Pleno de este jueves valiéndose de su mayoría absoluta, después de que el PSOE-M haya presentado una solicitud reclamando su nulidad por deficiencias en su tramitación.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, sostiene que el expediente llegó incompleto al Parlamento y que el propio informe de la Abogacía General, aunque favorable, condicionaba la continuidad del procedimiento a la subsanación de deficiencias esenciales, entre ellas la falta de informes preceptivos, contradicciones en el articulado y problemas de seguridad jurídica. "La integridad y suficiencia, del expediente administrativo son requisitos indispensables para garantizar la validez del procedimiento", señala el texto.

Firmado por la portavoz socialista, Mar Espinar, el escrito denuncia que el Gobierno regional intentó corregir el defecto enviando documentación adicional el 16 de junio, ya iniciada la tramitación parlamentaria y con un nuevo plazo de enmiendas de apenas 24 horas. Dicho intento fuera de plazo, apunta, no convalida el expediente, sino que agrava el problema al tratarse de una ley impulsada por el procedimiento exprés de lectura única.

Por todo ello, el PSOE ha exigido que la Mesa rechace la subsanación sobrevenida y devuelva el texto al Consejo de Gobierno para que reinicie correctamente el trámite con todos los informes incorporados desde el origen. Dicho y hecho, el Ejecutivo autonómico no podrá cerrar el curso parlamentario aprobando esta ley junto a la de Caza y Pesca y la de Empresa Familiar, previstas también para la sesión de mañana.

Desde Más Madrid han celebrado la suspensión y lamentado que la Comunidad intentase "ocultar hasta el último momento dos informes que hacen inviable tramitar la ley", incluyendo el de la Abogacia, que deja patente que "la ley es una chapuza". Es lo que pasa, añaden fuentes de la formación parlamentaria, "cuando Ayuso está más pendiente de montar un show mediático para los negacionistas del derecho al aborto que de legislar con sentido común y favor de los derechos de la infancia".

La norma impulsada por el Ejecutivo regional, parte de los compromisos electorales de Ayuso, buscaba convertir a Madrid en la primera comunidad autónoma en reconocer al concebido no nacido. En esencia lo que permitirá esta ley es que el concebido no nacido cuente como un miembro más de la familia a efectos de optar a las ventajas que se prevén para familias desde la administración regional. Para ello, anticipa el Gobierno madrileño, bastará con aportar un informe médico que certifique el embarazo.

En términos generales y salvo para ayudas que sí lo especifiquen, como las ya vigentes ayudas de 500 euros al mes a madres de menos de 30 años entre la semana 21 de gestación y los dos años y medio de vida del hijo, la consideración de miembro de la unidad familiar se realizará desde el momento en que se pueda certificar médicamente el embarazo, independientemente del tiempo de gestación.