Un motorista grave y una conductora potencialmente grave tras un accidente en la M-40 a la altura de Pozuelo

Un accidente de tráfico registrado en la M-40, en la confluencia con la M-501, a la altura de Pozuelo de Alarcón, ha dejado a un motorista de 31 años en estado grave y a una conductora de 21 años potencialmente grave.

En el siniestro se han visto implicados dos turismos y una motocicleta. Sanitarios del SUMMA 112 han atendido al motorista y lo han trasladado en helicóptero sanitario al Hospital 12 de Octubre debido a la gravedad de sus heridas.

Un VTC implicado

Además, los servicios de emergencia han asistido a la conductora de uno de los turismos, una mujer de 21 años, que ha sido trasladada al Hospital Puerta de Hierro con pronóstico potencialmente grave. Una de las conductoras ha tenido que ser rescatada del interior del vehículo por los Bomberos de la Comunidad de Madrid.

El equipo sanitario también ha atendido a la conductora del tercer vehículo implicado, un VTC, por lesiones de carácter leve. La mujer ha recibido el alta en el lugar.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del accidente. En el operativo han colaborado también la Policía Local de Alcorcón, SEAPA Pozuelo y Protección Civil de Boadilla del Monte.