Metro de Madrid estrecha el cerco a la venta ilegal de comida tras el ‘boom’ del último año en sus estaciones

Empanadas, arepas, patatas rellenas, humitas, postres caseros, refrescos, helados... La presencia de vendedores ambulantes con neveras portátiles o carros térmicos apostados en las bocas y estaciones del Metro es ya una escena habitual de Madrid. Lo que empezó como algo aislado ha ido creciendo en los últimos años hasta convertirse en un fenómeno cotidiano de la capital, obligando al suburbano madrileño a reforzar sus controles por el riesgo sanitario y la ocupación de los accesos.

Fue en 2025 cuando, según fuentes de Metro de Madrid, se detectó “un incremento significativo” de vendedores ambulantes de alimentos en sus instalaciones. Desde entonces, aseguran, el gestor ha puesto en marcha operativos específicos de vigilancia y control en las estaciones más afectadas, con más presencia de personal de seguridad y actuaciones continuadas para evitar que los accesos quedaran ocupados por estos puestos improvisados.

Una respuesta que se ha intensificado recientemente con un nuevo dispositivo de control iniciado el pasado martes, tras la visita del Papa León XIV a la capital. Según ha avanzado ABC, ese día Metro desplegó un “macrooperativo” con vigilantes de paisano en las estaciones donde más se repite esta actividad ilícita. En cuatro días, de martes a viernes, el operativo había derivado ya en 23 intervenciones. La gran dificultad, precisan fuentes del suburbano, es impedir que vuelvan. Y es que, cuando aparecen los vigilantes, los vendedores se marchan, pero tan solo para reaparecer poco después o trasladarse a otra zona.

Entre las paradas más afectadas se encuentran Plaza Elíptica, Oporto, Legazpi y Pacífico, de acuerdo con Metro, donde el trasiego de viajeros es constante durante todo el día. No obstante, el fenómeno prolifera también en otros enclaves de la ciudad como Moncloa, Ríos Rosas, Avenida de América o en las inmediaciones de estaciones próximas a eventos multitudinarios en los que la afluencia de viajeros se dispara durante unas horas.

Recientemente, El Confidencial publicó un reportaje tras recorrer varias de estas estaciones. El texto reflejaba un floreciente mercado informal de comida latinoamericana, donde se paga en efectivo o por Bizum, con precios asequibles y clientes fijos. Los testimonios recogidos por ese diario muestran la otra cara del fenómeno: personas migrantes, la mayoría en situación irregular, que encuentran en este negocio una forma de ganarse la vida ante la dificultad para conseguir un trabajo. Sus relatos dibujan una economía de supervivencia, con jornadas largas, rotación de puntos y productos elaborados en casas o cocinas de terceros.

La dimensión humana del asunto, sin embargo, no elimina el principal problema detrás de esta venta ambulante: la seguridad alimentaria. Al prepararse y venderse fuera de locales autorizados y regulados, no hay garantías suficientes sobre el origen de los ingredientes, la trazabilidad, la elaboración, la conservación, la higiene en la manipulación o el control de alérgenos. El riesgo aumenta cuando se trata de productos con carne, pollo, queso, huevo, salsas o rellenos húmedos que pueden permanecer horas a temperatura ambiente.

No solo se trata de un potencial riesgo para los consumidores. La hostelería también denuncia competencia desleal. Los bares, cafeterías y restaurantes deben contar con licencia y están sometidos a impuestos, inspecciones sanitarias, control de proveedores y obligaciones laborales. Por su parte, los vendedores ambulantes operan al margen de esas reglas, sin los costes ni controles asociados.

Desde Metro sostienen que las medidas puestas en marcha ya han tenido efecto. Según la compañía, en los primeros meses de 2026 se ha producido una “reducción muy significativa” de incidencias respecto a ejercicios anteriores. Afinando el tiro, la pieza de ABC cifra las incidencias notificadas en 26 durante 2024, 37 en 2025 y apenas siete en lo que va de 2026.