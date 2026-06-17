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FIGURAS HISTÓRICAS

El madrileño que creó la primera sopa de letras: con sólo 16 años ya había ganado el concurso de crucigramas

El creador de la sopa de letras y otros ingenios lúdicos publicó sus obras en periódicos españoles e iberoamericanos durante cuarenta años

El madrileño que creó la primera sopa de letras: con sólo 16 años ya había ganado el concurso de crucigramas

El madrileño que creó la primera sopa de letras: con sólo 16 años ya había ganado el concurso de crucigramas

Irene Pérez Toribio

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Nacido en 1931, en la Cava Baja del Madrid de los Austrias, Pedro Ocón de Oro es conocido por ser el creador e inventor de más de 600.000 pasatiempos en lengua española desde la popular sopa de letras, hasta otros más sofisticados como los oconogramas, los cuadrogramas y la transfusión de letras.

Cuando con apenas 16 años el madrileño se alzó con la victoria en el concurso de crucigramas del diario Madrid, enseguida supo que quería dedicarse a inventar sus propios pasatiempos, y tras cuarenta años de dedicación al oficio, Pedro Ocón de Oro puede presumir de haber publicado sus obras en periódicos españoles e iberoamericanos.

&quot;Sopa de Letras&quot; (1976)

"Sopa de Letras" (1976) / Tebeosfera

Oconogramas, cuadrogramas y transfusión de letras

Los oconogramas, nacidos en los años 50 se convirtieron en un pasatiempo popular en el que, a partir de un listado desordenado de sílabas situadas en un panel izquierdo, se debían formar palabras de una longitud fija. También los cuadrogramas consisten en el enlace de pares de letras, en este caso, las letras han de ser iguales y las líneas trazadas para unirlas deben ser verticales, horizontales, y no pueden ni superponerse ni cruzarse.

Oconograma por Pedro Ocón de Oro

Oconograma por Pedro Ocón de Oro / Mundo Deportivo

Conocido por crear pasatiempos que desafían la lógica y la agilidad mental destacan también las llamadas transfusiones de letras, una variante de los crucigramas donde los espacios vacíos para las letras están conectados mediante flechas, requiriendo "trasfundir" o trasladar las letras de una casilla a otra para descifrar las palabras clave.

Obligados a publicar una fe de errores

El propio ABC, uno de los periódicos que se nutrían de los pasatiempos creados por Pedro, recuerda como, cuando por error de montaje se intercambiaban los pies de foto de los jeroglíficos publicados, el diario se veía obligado a publicar lo que se conoce como "una fe de errores". Y es que la redacción era casi automáticamente invadida por una multitud de llamadas que alertaban del error.

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Cuatro publicaciones y un doble legado

Además de en los diferentes diarios españoles e iberoamericanos, Pedro Ocón de Oro dirigió cuatro publicaciones él mismo: 'Pasatiempos de Oro' (1958), 'Crucigramas Oconoro' (1968), 'Sopa de Letras' (1976) y 'Juegoramas'. Tras su fallecimiento el 27 de junio de 1999, esta curiosa figura dejo un doble legado: sus hijas Chelo y Paloma que han proseguido con su labor hasta nuestros días.

'Crucigramas Oconoro' (1968)

'Crucigramas Oconoro' (1968) / Todocolección

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