Madrid refuerza sus universidades con 1.400 profesionales mientras empieza a tramitar la nueva Ley de Ciencias

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha dado luz verde a la incorporación de 1.395 nuevos profesionales a sus seis universidades públicas, al mismo tiempo que ha puesto en marcha la tramitación de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objetivo de actualizar el sistema regional de investigación e innovación.

Dos medidas destinadas a reforzar la red universitaria madrileña anunciadas este jueves por el consejero de Presidencia y portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves. La nueva oferta de empleo 1.014 plazas destinadas a personal docente e investigador y otras 381 para técnicos de gestión, administración y servicios.

Según ha explicado García Martín, esta oferta recoge la tasa de reposición fijada en un máximo del 120% para los sectores prioritarios y del 110% para el resto de plazas. Además, se reservará un 15% de las plazas a investigadores doctores que cumplan los requisitos de calidad de la actividad científico-tecnológica dentro del programa Ramón y Cajal, destinado a promover la incorporación de científicos españoles y extranjeros.

El portavoz regional ha enmarcado esta medida en la estrategia del Gobierno madrileño para dotar de “más y mejores medios” a las universidades públicas. También ha recordado que la aprobación de estas 1.395 plazas se suma al acuerdo de financiación plurianual firmado con las seis universidades públicas madrileñas, que contempla más de 14.800 millones de euros hasta el año 2031.

Además de esta oferta de empleo, el Consejo de Gobierno ha acordado también abrir el proceso de consulta pública de la futura Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, una norma que sustituirá a la legislación vigente desde 1998 para adaptarla a la evolución de las nuevas tecnologías y a los nuevos retos del sistema científico.

La nueva ley buscará crear un modelo de ciencia e innovación más competitivo y alineado con la estrategia europea, reforzar la capacidad investigadora e innovadora de la Comunidad de Madrid y potenciar la proyección internacional de sus universidades, centros de investigación y demás agentes científicos.

Entre los objetivos de la futura norma figuran también impulsar la excelencia científica, mejorar la transferencia de conocimiento, fomentar la innovación abierta y fortalecer a los profesionales y entidades que forman parte del ecosistema madrileño de investigación e innovación.

Según ha detallado el portavoz, el Ejecutivo autonómico pretende, además, simplificar y mejorar la planificación y regulación del sistema madrileño de investigación científica e innovación, de forma que pueda responder tanto a los retos actuales como a los futuros.