El grafitero SUSO33 realiza una obra de arte urbano en directo en la sede de la Fundación Canal

La Comunidad de Madrid ha acogido este miércoles una intervención de arte urbano en directo del artista SUSO33, referente internacional y pionero del grafiti en España, organizada por la Fundación Canal en su sede de la capital, con el fin de acercar este estilo a todos los públicos.

La obra podrá visitarse en este espacio hasta el próximo 20 de septiembre, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado. Esta iniciativa forma parte de la programación vinculada a la exposición Arte urbano. De los orígenes a Banksy, que permanecerá abierta hasta el 26 de julio tras su prórroga.

Durante la sesión, los asistentes han podido conocer de primera mano el trabajo de uno de los artistas más influyentes de la escena urbana española, galardonado recientemente con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2025.

Con esta actividad, el Goberno regional busca mostrar algunos de los rasgos esenciales de esta disciplina, como "su carácter abierto, participativo y estrechamente vinculado tanto a la ciudadanía como al espacio público", convirtiéndose "en lugar de encuentro, reflexión y expresión creativa".

Los asistentes han podido seguir en tiempo real el proceso de elaboración de una pieza de gran formato, titulada como El fluir de las imágenes y han descubierto algunas de las claves que explican la evolución de este movimiento, desde sus orígenes ligados al grafiti hasta su consolidación como "una de las corrientes más relevantes de las últimas décadas".

A través de propuestas como esta, la Fundación Canal continúa enriqueciendo la experiencia de sus exposiciones y desarrollando el contacto entre los creadores y el ciudadano, ofreciendo "nuevas formas de acceso a la cultura y a sus principales protagonistas".

Más de 90.000 visitas a la muestra de Bansky

La exposición Arte urbano. De los orígenes a Banksy recorre la historia, la evolución y el impacto social de esta corriente a través de obras de algunos de los nombres más destacados del ámbito internacional.

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Desde su inauguración, la muestra ha despertado un notable interés entre el público. Hasta la fecha, ha recibido más de 75.000 visitantes presenciales y cerca de 16.000 participantes en sus actividades virtuales, superando las 90.000 personas entre ambas modalidades.