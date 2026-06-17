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GOLPE CONTRA LA FALSIFICACIÓN

Madrid, Barcelona y el Levante, epicentros de una macroincautación de 16 toneladas de camisetas falsas para el Mundial

La operación, enmarcada en un operativo internacional contra la piratería, se ha saldado con 95 detenidos y la intervención de más de 66.000 camisetas

Madrid, Barcelona y el Levante, epicentros de una macroincautación de 16 toneladas de camisetas falsas para el Mundial

Madrid, Barcelona y el Levante, epicentros de una macroincautación de 16 toneladas de camisetas falsas para el Mundial

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Héctor González

Héctor González

Madrid

La Policía Nacional ha intervenido más de 16 toneladas de equipaciones de fútbol falsificadas que iban a distribuirse coincidiendo con la celebración del Mundial de Fútbol 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. La operación, desarrollada en distintos 15 puntos distintos del territorio nacional, se ha saldado hasta el momento con 95 detenidos por presuntos delitos contra la propiedad industrial.

En total, los agentes han incautado más de 66.000 camisetas y conjuntos falsificados de selecciones nacionales de fútbol, en el marco de una acción macrooperación internacional contra la piratería deportiva desarrollada de forma conjunta con INTERPOL, EUROPOL, EUIPO (la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE) y OLAF (la Oficina Europea Antifraude).

La investigación comenzó el pasado mes de abril, ante la previsión de una llegada masiva de productos falsificados vinculados al Mundial. Las pesquisas permitieron detectar un importante flujo de camisetas de fútbol falsas con destino a España. Buena parte de la mercancía estaba relacionada con selecciones nacionales y clubes con jugadores internacionales participantes en el torneo, y destacando por encima de todas la equipación oficial de la Selección Española.

Pese a abarcar casi todo el territorio nacional, Madrid, Barcelona, Elche, Dénia y Málaga son los principales focos de la operación, donde se localizaron centros de almacenamiento, distribución y venta de los productos falsificados. Estos imitaban diseños, escudos y otros elementos distintivos de diferentes selecciones nacionales, aunque, según fuentes policiales, presentaban una calidad muy inferior a la de los productos originales. Estaban destinadas a su comercialización ilícita a través de mercadillos, venta ambulante ilegal, plataformas de comercio electrónico y redes sociales.

Durante las actuaciones se han realizado registros e incautaciones en más de 15 ubicaciones repartidas por España, entre ellas naves industriales, domicilios, mercadillos y puntos de almacenamiento vinculados a empresas de paquetería. La mercancía intervenida supera las 16 toneladas de peso. El valor estimado de venta de estos productos en el mercado ilícito supera los 2.000.000 de euros; mientras que el perjuicio económico para los titulares de los derechos de propiedad industrial se calcula en más de 7.000.000 de euros.

La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta nuevos arrestos. El dispositivo se mantendrá activo hasta la finalización del Mundial de Fútbol, prevista para el próximo 19 de julio, con el objetivo de detectar e interceptar nuevos canales de distribución de productos falsificados vinculados a este acontecimiento deportivo internacional.

Noticias relacionadas y más

La macrooperación se enmarca en EMPACT, la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales, una iniciativa destinada a combatir la proliferación de falsificaciones de ropa deportiva asociadas a grandes eventos deportivos internacionales.

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