La Feria del Libro salva una edición difícil: reúne a 730.000 visitantes únicos en el Retiro y vende 587.014 ejemplares

La Feria del Libro de Madrid ha bajado el telón de su 85.ª edición con un balance que combina músculo comercial, fidelidad lectora y carrera de obstáculos. Durante los 17 días de actividad en el Retiro, alcanzó una facturación de 9.862.888 euros y vendió 587.014 ejemplares. La cifra de público también confirma la capacidad de convocatoria de una cita que sigue funcionando como uno de los grandes rituales culturales de la primavera madrileña. Los sistemas de medición de afluencia contabilizaron más de 730.000 visitantes únicos, aunque la organización eleva la estimación real hasta unos 820.000 al incorporar perfiles que estos dispositivos no detectan con precisión.

El resultado, sin embargo, no puede leerse al margen de un contexto poco amable. La edición de 2026 estuvo condicionada por varios factores externos: la visita del papa León XIV, conciertos de Bad Bunny, episodios de altas temperaturas y, en la jornada final, un cierre anticipado de tres horas por alerta meteorológica. Su directora, Eva Orúe, interpreta los datos en esta clave. A su juicio, las ventas y la asistencia confirman la relación directa entre menos público y menor facturación, pero también reflejan unas circunstancias excepcionales. El calor del primer fin de semana y la percepción de que el centro de Madrid iba a estar especialmente complicado hasta el día 8, asegura, desanimaron a muchos posibles visitantes. A ello se sumó otro elemento: el recorte horario respecto a 2025, ya que este año los viernes la Feria cerró a las 21.00 horas, una hora antes que en la edición anterior.

La Feria alcanzó una facturación de 9.862.888 euros y vendió 587.014 ejemplares. / EUROPA PRESS

Pese a todo, la respuesta del público en el último fin de semana fue mejor que la registrada en el cierre de 2025. La organización detectó una afluencia especialmente animada, con lectores que acudían con voluntad de compra y de paseo, aunque el adelanto del cierre dominical frustró parte de ese impulso. Más allá de las casetas y las firmas, la programación cultural volvió a tener un peso decisivo. Los pabellones y espacios de actividades reunieron a 20.438 asistentes, con aforos prácticamente completos en la mayoría de las propuestas. La edición, dedicada al humor, abordó el tema desde la literatura, el pensamiento, la creación gráfica, la actualidad política, la poesía, la infancia y las distintas tradiciones culturales del ámbito hispano.

Por los escenarios de la Feria pasaron nombres internacionales como Jonathan Coe, Maitena, Leila Guerriero, Camila Sosa Villada, Ariana Harwicz y Giuseppe Caputo. Junto a ellos participaron autores, humoristas, periodistas e ilustradores españoles como Marta Sanz, Ignatius Farray, Rodrigo Cortés, Edu Galán, Joaquín Reyes, Eva Hache y Pantomima Full. El humor, en sus muchas formas, sirvió así como hilo conductor de una edición que buscó pensar la risa no solo como entretenimiento, sino también como mirada crítica.

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Jonathan Coe, Maitena, Leila Guerriero y Camila Sosa Villada, entre los protagonistas de la Feria. / EFE

La cita también quiso reforzar su perfil como evento accesible y sostenible. En materia de inclusión, recibió el sello Dis-Friendly, concedido por Envera, obra social de Iberia, en reconocimiento a las medidas orientadas a facilitar el acceso a la lectura, a las actividades y a los espacios del recinto. En sostenibilidad, la Feria culminó la auditoría externa para la certificación conforme a la norma ISO 20121, estándar internacional de gestión sostenible de eventos. El proceso, acompañado por la consultora Plan B y auditado por AENOR, ha evaluado sus impactos ambientales, sociales y económicos.