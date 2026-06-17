Madrid se achicharra y ya es necesario un buen chapuzón: ¿cómo conseguir entradas para las piscinas públicas de la capital?

El verano se acerca cada vez más, aunque con el calor de los últimos días cualquier madrileño diría que ya se adelantó y que va siendo hora de un chapuzón. Una opción son las pozas naturales, a menos de una hora de la capital, pero muchos se decantan por alguna de las 25 piscinas municipales al aire libre que ya abrieron sus puertas y seguirán refrescando a los ciudadanos hasta su cierre el próximo 6 de septiembre.

Las piscinas abren de 11:00 a 19:45 horas, mientras los menores de 14 años deben acceder acompañados de un mayor de edad y cada adulto podrá estar a cargo de máximo 6 menores. De esta forma, las entradas son de único uso, por lo que si se sale de las instalaciones no se podrá volver a ingresar con la misma entrada. Además, para aquellos alérgicos, vale recordar que el tratamiento químico de estas albercas tiene productos biocidas a base de cloro.

¿Cómo puedo adquirir entradas?

La venta de entradas puede ser por internet o la app Deportescm (iOS y Android), para lo que es necesario estar registrado en el portal. Por ello, es obligatorio crear una cuenta e inscribir datos personales (como el correo), aunque los únicos documentos de identificación admitidos son DNI y NIE, así que para otros tipos de documentos (pasaporte, por ejemplo), se recomienda ir directamente al centro.

Las entradas solo se podrán adquirir el mismo día de uso. Además, cada usuario sólo puede comprar 4 pases por jornada y las personas con discapacidad podrán adquirir dos (el titular más el acompañante si fuera necesario) diarias.

También está la posibilidad de comprar en taquilla, que abre a las 10:30 horas pero solamente es posible para las personas mayores de 65 años que lo necesiten o que acrediten un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33% (y sus acompañantes).

Piscinas al aire libre, el alivio accesible de los madrileños para el calor de este verano / CAM

Precios y descuentos

Las entradas cuestan 5 euros para los adultos, pero los poseedores del Carné Joven de la Comunidad de Madrid tienen un descuento del 20% y será del 30% para los niños de entre 3 y 13 años (inclusive), mayores de 65 años y familias numerosas, mientras que bebés de 0 a 2 años pueden entrar gratis. Para acceder a estos descuentos, será necesario presentar el documento acreditativo correspondiente, pero en ningún caso se devolverá el importe abonado a no ser que sea por causas imputables a las instalaciones. Además, al momento de entrar se deberá presentar la entrada con código QR.

Si cuenta con el Carné Joven de la Comunidad de Madrid, podría tener acceso gratuito a las piscinas. Esta promoción está limitada a una entrada al día y de no usarla, se recomienda cancelarla, ya que si no se usan dos entradas adquiridas con la promoción de este carné, se imposibilitará la reserva de nuevas entradas gratis. Sin embargo, la promoción está limitada al 10% del aforo de cada centro, por lo que si se llegase a agotar el cupo (que, en pleno verano es muy posible), podrá comprar con el 20% de descuento por los mismos medios. Al entrar, deberá presentar DNI, el QR y el carné, que deberá ser amarillo, pues el rojo ya no es válido.

Las entradas a las piscinas tienen descuentos para jóvenes, personas mayores y familias numerosas / Ayuntamiento de Madrid

¿Dónde están las piscinas privadas en Madrid?

Los distritos con mayor número de piscinas totales se concentran principalmente en la periferia, es decir, fuera de la M-30, y en áreas residenciales de menor densidad, principalmente en Ciudad Lineal y Fuencarral-El Pardo con más de 400. También destacan Hortaleza y Chamartín, con más de 200, así como Moncloa-Aravaca y Barajas con más de 100, pues son distritos que concentran tantas porque cuentan con urbanizaciones, bloques residenciales y construcciones recientes de viviendas equipadas con estas.

En cuanto al centro de la capital, punto equidistante para el encuentro de madrileños de diferentes partes de la Comunidad, tiene 11 piscinas comunitarias registradas debido a su estructura de edificios principalmente antiguos con menos espacios comunes.

Noticias relacionadas

Además, dentro de los distritos, será más fácil encontrar las piscinas en unos barrios que en otros. Por ejemplo, para el caso de Fuencarral-El Pardo, se concentran en zonas como Valdefuentes (122) o Mirasierra (116).