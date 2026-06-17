No estás empadronado en Madrid, pero necesitas conservar el abono transporte: este es el truco para no perderlo

Madrid acoge a personas inmigrantes y de todas partes de España, especialmente estudiantes que regresan a casa durante las vacaciones, por lo que no es de extrañar que muchos se hayan preocupado al enterarse que solamente los empadronados podrán acceder al abono de transporte, un requisito nuevo para las nuevas tarjetas como también para los duplicados, pero una actualización de la red autonómica de transporte da lugar a la excepción.

Vigente desde el 15 de junio, la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no tiene carácter retroactivo, por lo que aquellos con tarjeta la mantienen en vigor. El problema está en la renovación una vez caducada, lo cual llegará diez años después de su emisión, salvo en las tarifas azul/reducida.

En cualquier caso, de momento el Consorcio Regional de Transportes ha abierto negociaciones con otras comunidades y ciudades autónomas para que estudiantes y universitarios no empadronados en la región puedan seguir accediendo al abono de transporte que les permite tener acceso a las líneas de Metro, Cercanías y buses a precios reducidos. Con esto, se busca replicar el modelo ya vigente en Castilla-León que subvenciona títulos de transporte para sus residentes que viajan constantemente a Madrid.

Un usuario escanea en un torno su abono transporte de Madrid en el móvil, el truco para conservar el abono / CRTM

Hecha la ley, hecha la trampa

Quien tenga abono personal vigente, podría utilizarlo para digitalizar la tarjeta y sin que se cruce por su mente cualquier actualización con cita previa. En otras palabras, el truco es pasar de la tarjeta física de toda la vida a la versión digital del teléfono móvil, ya que allí su funcionamiento es indefinido.

En ningún punto del texto publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (CRTM) se hace referencia a este traslado. Según su propio contenido, el empadronamiento es obligatorio para la expedición de títulos, lo cual no es necesario en la versión virtual.

Como en todo, hay limitaciones, pues no le servirá a quienes no cuentan con título personal alguno y ahora vayan a adquirirlo por primera vez. Para que funcione, es vital contar con una tarjeta física y teléfono Android, ya que los usuarios de iPhone todavía no tienen acceso al abono móvil y no se espera que llegue hasta, por lo menos, finales de año. Además, al hacerlo, la física quedará inservible sin manera de recuperarla, por lo que si está empadonado y desea continuar con el título físico, puede hacerlo sin problemas, ya que de momento no es obligatorio hacer esta transición.

Montaje de capturas de pantalla de Mi Tarjeta de Transporte, la app que te permitirá mantener tu abono aunque no estés empadronado / Valeria López Peña

El truco paso a paso

La 'varita mágica' para el truco es la app Mi Tarjeta de Transporte, disponible en la Play Store. Al abrir la aplicación por primera vez, en la esquina superior de la izquierda hay un menú señalizado por tres líneas horizontales. Entre las opciones que se desplegarán, está 'Digitalizar Tarjeta Transporte' y al seleccionarla puede consultar más información al respecto o proceder a digitalizar.

La misma app irá guiando al usuario en el proceso, pero deberá tener la tarjeta física en la mano, ya que el primer paso será pasar el abono por el respaldo del móvil, donde se encuentra el lector NFC. Se recomienda, de igual forma, asegurarse de que esta tecnología está activa en la configuración del dispositivo móvil. Al finalizar este paso, la app comprobará que la tarjeta es compatible y generará una tarjeta roja en Google Wallet.

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Pero el proceso no termina ahí. Hacen falta los títulos que la tarjeta tenga dentro, así que la app pedirá que se vuelva a acercar la tarjeta para comprobar si hay alguno y transferirlo a la Wallet, pero de momento no es posible usar el abono anual.