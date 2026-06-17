La Comunidad de Madrid ofrece convenios a todas las autonomías para que sus estudiantes puedan acceder al abono transporte

La Comunidad de Madrid ha abierto una vía de colaboración con el resto de comunidades y ciudades autónomas para que los estudiantes y universitarios no empadronados en la región puedan seguir accediendo a la Tarjeta de Transporte Público Personal, el soporte que permite cargar los abonos mensuales bonificados del transporte madrileño.

El movimiento llega después de la entrada en vigor, el pasado 15 de junio, de la nueva condición que exige estar empadronado en la Comunidad de Madrid o en alguno de los municipios incluidos en las zonas tarifarias E1 y E2 para obtener la tarjeta. Una modificación publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid que ha reabierto el debate sobre el acceso al transporte público subvencionado para quienes, sin residir oficialmente en la región, se desplazan a diario hasta ella por motivos de estudio, trabajo o circunstancias familiares.

En este contexto, el gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Pablo Rodríguez Sardinero, ha remitido una carta a todas las administraciones autonómicas en la que las invita a suscribir acuerdos con la Comunidad de Madrid. La iniciativa, avanzada el lunes por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, busca articular una fórmula que permita extender los abonos personales subvencionados a jóvenes estudiantes y universitarios procedentes de otros territorios.

Ayuso, durante el desayuno informativo en el que anunció la propuesta de convenios. / Europa Press/ Alejandro Martínez Vélez

La propuesta se inspira en el convenio ya vigente con Castilla-La Mancha, mediante el cual esta comunidad cofinancia la subvención de los títulos de transporte de sus residentes que viajan habitualmente a Madrid. Ese modelo aparece ahora como referencia para otros posibles acuerdos, asentados sobre un principio de cooperación institucional y corresponsabilidad financiera entre administraciones.

Según fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, las cartas enviadas por el CRTM explican el nuevo escenario normativo e invitan expresamente a las comunidades autónomas a abrir una negociación que permita mantener el acceso al sistema bonificado en condiciones equiparables a las de los usuarios empadronados en Madrid.

Críticas de la oposición

La medida no ha estado exenta de polémica. Desde la izquierda se ha criticado que la exigencia de empadronamiento pueda dejar fuera del sistema a miles de estudiantes e inmigrantes que hasta ahora podían solicitar la tarjeta sin necesidad de acreditar residencia oficial en la región.

Frente a esas críticas, el Consorcio plantea ahora una salida basada en acuerdos bilaterales. En su misiva, Rodríguez Sardinero subraya que estos convenios deberán apoyarse en la colaboración entre administraciones y tendrán como prioridad facilitar el acceso de los jóvenes al abono transporte, evitando que la frontera administrativa se convierta en un obstáculo para quienes utilizan a diario la red madrileña.

El CRTM se ha ofrecido, además, a remitir a las administraciones interesadas un borrador de acuerdo con los aspectos jurídicos, económicos y operativos necesarios para su formalización. Con ello, la Comunidad de Madrid busca ordenar el acceso a sus abonos subvencionados sin cerrar la puerta a los usuarios de otras comunidades que mantienen una vinculación cotidiana con la región.