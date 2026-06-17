La Comunidad de Madrid aprueba un paquete social de más de 1.000 millones para mayores, discapacidad y atención temprana

La Comunidad de Madrid ha aprobado un paquete de medidas sociales que supera los 1.000 millones de euros de inversión conjunta y que estará destinado a reforzar la atención a personas mayores en situación de dependencia, personas con discapacidad, menores de seis años con necesidades de atención temprana y personas con enfermedad mental grave y duradera.

Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha detallado cuatro acuerdos en materia de políticas sociales. El primero de ellos contempla una inversión de más de 580 millones de euros hasta 2028 para mantener la atención a personas mayores en más de 10.400 plazas de la red de residencias concertadas de la región.

Según ha explicado García Martín, estos centros ofrecen servicios de alojamiento y manutención, además de actividades y recursos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores que residen en ellos.

El segundo acuerdo aprobado corresponde a las bases del nuevo acuerdo marco que regulará la prestación de los servicios de atención temprana para niños menores de seis años. Este modelo permitirá alcanzar las 10.000 plazas públicas con una inversión superior a los 300 millones de euros entre 2027 y 2031.

Como novedad, la Comunidad implantará dentro de la red pública de atención temprana un nuevo servicio de atención en el entorno dirigido a menores de seis años con trastornos del espectro autista y a sus familias. El portavoz regional ha destacado que la atención temprana es “fundamental” para mejorar la calidad de vida de los niños con algún tipo de discapacidad o necesidad de apoyo en su desarrollo.

Según ha recordado García Martín, desde 2019 la red de plazas públicas de atención temprana prácticamente se ha duplicado, con un crecimiento del 98,4%. Además, ha indicado que en 2025 fueron atendidos 10.100 menores y se realizaron más de 22.000 tratamientos financiados por la Comunidad de Madrid.

El tercer acuerdo incluido en este paquete social supone una inversión de más de 100 millones de euros para renovar 1.220 plazas públicas dirigidas a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas. Estas plazas están distribuidas en tres distritos de la capital y en otros 17 municipios de la región.

Entre las novedades previstas, los centros incorporarán nuevas tecnologías aplicadas a la rehabilitación, salas sensoriales con espacios de estimulación y relajación multisensorial controlada, así como una aplicación móvil para facilitar el contacto permanente entre los profesionales y las familias.

Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de más de 60 millones de euros para renovar los contratos de 716 plazas de atención residencial destinadas a personas con enfermedad mental grave y duradera.

El portavoz regional ha defendido que estos acuerdos permiten “mantener” y “seguir ampliando” la red de atención social de la Comunidad de Madrid, que ha definido como la “más extensa” y “más especializada” para personas mayores y personas con algún tipo de discapacidad.