Ayuso y Almeida catapultan la Fórmula 1 como vanguardia de su Madrid global con un impacto de 450 millones de euros

La bandera de España más grande del mundo ya no está en la plaza de Colón. Desde las 11.16 horas de este martes, esa distinción le corresponde a la que ondea junto a la chicane de Madring, el circuito híbrido, mitad urbano, mitad de nueva construcción, que albergará el regreso de la Fórmula 1 a Madrid. Sus 416,5 metros cuadrados fueron izados ayer a lo alto de un mástil de 54 metros, una centésima parte de la longitud total del autódromo, en un acto que sirvió de presentación de un trazado completamente asfaltado ya, pero al que le falta aún trabajo en las inmediaciones de la pista, la colocación de gradas y las instalaciones.

Aunque quedan tres meses para que se dispute allí el Gran Premio de España en el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, pero se da por hecho que se llegará en plazo. Después de todo, como aseguraba este martes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cuando desde las instituciones se dirigieron a la organización del Mundial de Fórmula 1 les transmitieron que estaban "dispuestos a hacer todo lo que hiciera falta" para estar entre las ciudades en las que se correría durante esta y las nueve próximas temporadas.

La apuesta lanzada desde Ifema, organización presidida por José Vicente de los Mozos, y en la que participan la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Madrid, fue desde el principio acogida por las instituciones madrileñas, que vieron en ella una ocasión perfecta de consolidar la imagen de un Madrid internacional y de éxito que se viene proyectando tanto desde Cibeles como desde la Puerta del Sol. Un Madrid "global, con tradición, con cultura y vibrante", según lo ha definido Almeida y en el que la imagen de una bandera de España de cinco veces el tamaño de un piso medio en la capital, tiene relevancia. "Vamos a vivir un momento inolvidable y para todos, al servicio de España", aseguraba la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la misma presentación, un acto en el que el Gobierno central estaba representado por el subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Roura.

Trabajos en las inmediaciones del circuito de Madring a 16 de junio de 2026. / Alba Vigaray

La llegada de la Fórmula 1 a Madrid viene a representar la culminación de esa estrategia. La propia Ayuso ya bendijo 2026 como el año del turismo deportivo en Madrid hace unos meses en la última edición de Fitur. Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid vienen esforzándose en la captación de eventos de carácter internacional como los Premios Laureus o la NFL. La ciudad albergará este año un nuevo partido de la liga de fútbol americano, el que disputarán en noviembre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals. Ayuntamiento y Comunidad pondrán 1,5 millones de euros cada uno en concepto de patrocinio, como ya hicieron el año pasado.

Es, se aduce, una inversión con retorno. Entre 70 y 80 millones de euros tuvo de impacto económico para la ciudad el partido de 2025 entre Miami Dolphins y Washington Commanders en el estadio Santiago Bernabéu. Un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) presentado a finales del año pasado cifraba en 5.674 millones de euros en 2024 el efecto en la región del llamado turismo de eventos, que incluye no solo los espectáculos deportivos.

En ese sentido, la Fórmula 1 emerge como uno de los espectáculos con mayor efecto, solo superado, se considera en los despachos regionales, por un Mundial de Fútbol o unos Juegos Olímpicos, con la particularidad de que eso son eventos que se celebran cada cuatro años y los bólidos pasarán a más de 330 kilómetros por hora todos los años por Madrid durante los próximos diez.

450 millones de euros, 800 millones de seguidores

La Cámara de Comercio de Madrid ha calculado en 450 millones de euros el impacto económico anual que el Gran Premio de España generará en la región, lo que supone un acumulado de 4.500 millones de euros hasta 2035, fecha hasta la que se ha firmado con la organización de la Fórmula 1 la celebración de la prueba. Se prevé que se generarán hasta 8.200 empleos directos e indirectos. Solo en restauración y ocio nocturno se anticipa un gasto de 30 millones de euros durante ese fin de semana.

Las previsiones son de un total de 120.000 visitantes, ya se han vendido, de hecho, más de 90.000 entradas, y alrededor de un 40% de esos asistentes serán extranjeros. Visitantes, además, que responden al perfil que más gusta a los gestores, el de viajero de alto poder adquisitivo que, en gráfica expresión de un responsable de turismo de las administraciones locales, "gasta mucho y molesta poco".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la presentación de Madring. / COMUNIDAD DE MADRID

Pero no es solo en el impacto económico donde centran la atención en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Tanta importancia o más dan a la proyección internacional que un acontecimiento deportivo de estas características dan a la ciudad. Hasta 800 millones de personas siguen en todo el mundo la Fórmula 1. Ayuso llegaba a hablar este martes de 1.500 millones de telespectadores de audiencia acumulada. Un gigantesco escaparate que se abrirá para Madrid apenas tres meses después de que por la ciudad haya pasado el papa León XIV.

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"Estamos ya en la recta final para el comienzo de esta carrera", terciaba este martes la presidenta madrileña después de haberse fotografiado en la Monumental, la icónica curva peraltada con un 24% de pendiente que singulariza el trazado de Madring. "Estamos demostrando que somos una región y una capital que estamos preparados para los grandes retos, los más complejos, los más ambiciosos".