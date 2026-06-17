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EL TIEMPO

La Aemet avisa a los madrileños: este jueves, ascensos notables de temperaturas hasta los 40º grados y noches tropicales

Pudiendo llegar a alcanzar los 40º grados durante el fin de semana, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología no prevé más lluvias

Algunos meteorólogos ya definen esta semana como la primera ola de calor del verano

Algunos meteorólogos ya definen esta semana como la primera ola de calor del verano / Jorge Zapata (EFE)

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Tras los avisos por lluvias y tormentas al inicio de la semana, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha comunicado que a lo largo del jueves no se esperan más precipitaciones. En su lugar, los madrileños podrán notar un notable ascenso de las temperaturas en la capital donde a lo largo de la semana se podrían llegar a alcanzar los 40º grados centígrados.

Avisos amarillos por altas temperaturas

A lo largo de la jornada del día de mañana, las máximas irán aumentando pudiendo llegar a alcanzar los 35º grados a partir de las 16:00 de la tarde. Con perspectivas de superar los 36º grados, las zonas metropolitanas y del henares, así como el sur, vegas y oeste, se encuentran en alerta amarilla por las altas temperaturas.

Alertas amarillas por altas temperaturas

Alertas amarillas por altas temperaturas / Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Las mínimas que oscilarán entre los 21º y los 25º grados vaticinan unas noches tropicales que no darán tregua a la asfixiante sensación térmica y que pronostican un verano en el que será vital contar con aire acondicionado, o, en su defecto un buen ventilador eléctrico.

Temperaturas esperadas desde el miércoles 17 al martes 23 de junio

Temperaturas esperadas desde el miércoles 17 al martes 23 de junio / Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Sin lluvias hasta el viernes por la tarde

Con respecto a las precipitaciones y como ya adelantábamos, la Aemet afirma que no lloverá a lo largo de la jornada de mañana donde el cielo estará mayormente despejado pese a cierta nubosidad de evolución por la tarde. Aunque, la agencia estatal no descarta algún chubasco disperso por la tarde en la Sierra.

Así, los madrileños pueden guardar los paraguas hasta el próximo viernes 19 de junio, cuando de acuerdo a la Agencia Estatal de Meteorología la probabilidad de lluvia ascenderá al 55% a últimas horas de la tarde. También podrían darse algunos chubascos en la capital el sábado por la tarde a partir de las 12:00, con una probabilidad del 55% y el domingo, con una probabilidad descendiente del 25%.

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Probabilidad de precipitaciones hasta el martes 23 de junio

Probabilidad de precipitaciones hasta el martes 23 de junio / Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Viento flojo pero ligera presencia de calima

A lo largo del jueves, la presencia del viento será sutil con rachas flojas y moderadas principalmente procedentes del sur y del sureste de cara a la tarde. Por ello, la Aemet ha avisado que en las últimas horas de la tarde, los madrileños tendrán que hacer frente a una ligera presencia de calima.

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