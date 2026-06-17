Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MadringMetro de MadridVivienda turísticaCalle Bravo MurilloQuerido Evan HansenGrand PrixTaberna GaribaldiChinches en el MetroInstituto Pedro Sánchez
instagramlinkedin

HISTORIA DE MADRID

Con 254 escalones y vistas a la Catedral de la Almudena: así es la escalinata madrileña donde Francisco de Asís devolvió la vista a dos invidentes

Ligada a varias tradiciones populares se dice que esta escalinata fue escenario de uno de los milagros del santo durante su peregrinación a Santiago

La Cuesta de los Ciegos cuenta con mas de 254 escalones y es el refugio perfecto para el calor mientras se pasea por la capital

La Cuesta de los Ciegos cuenta con mas de 254 escalones y es el refugio perfecto para el calor mientras se pasea por la capital / Gato por Madrid

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

En pleno corazón de Madrid, conectando la calle de Segovia con Las Vistillas, un total de 254 escalones reciben a los madrileños que buscan un refugio en un intento de huir del calor abrasador de la capital. Rodeadas de vegetación y arbolado, y con vistas a la Catedral de la Almudena, los jardines de las Vistillas y el puente de Segovia, no es de extrañar que sean muchos los turistas que utilicen esta localización para tomarse fotografías de recuerdo.

Sin embargo, la gran mayoría desconocen que esta escalinata es mucho más que una parada turística, y es que la denominada Cuesta de los Ciegos está ligada a varias leyendas populares entre las cuales destaca el milagro de Francisco de Asís a su paso por la capital durante su peregrinación a Santiago.

Anteriormente conocida como "arrastraculos"

Como adelantábamos, esta escalinata, construida a comienzos del siglo XX, cuenta con más de doscientos escalones de granito, que dispuestos en tramos de zigzag buscan solucionar un grave problema: la pendiente más pronunciada del casco histórico madrileño.

Cuesta de los Ciegos, Madrid viejo (22-10-1865)

Cuesta de los Ciegos, Madrid viejo (22-10-1865) / El Museo Universal

Antes de esta intervención, esta zona de la capital era popularmente conocida como "arrastraculos", un apodo que ilustra de forma gráfica lo incómodo y resbaladizo del terreno, que provocaba más de una caída para los vecinos que debían atravesarla diariamente.

Cuesta de los Ciegos: mendigos y milagros

El origen de su nombre oficial 'La Cuesta de los Ciegos', es una mezcla entre la historia documentada y la tradición oral. Aunque algunos atribuyen el título a la presencia de ciegos mendicantes y músicos que se asentaban en la zona, otros se remontan al milagro de San Francisco de Asís durante su peregrinación a Santiago.

Noticias relacionadas y más

Azulejos de la Cuesta de los Ciegos diseñados por Alfredo Ruiz de Luna

Azulejos de la Cuesta de los Ciegos diseñados por Alfredo Ruiz de Luna / Wikipedia

Se dice que este santo, que pasó por la ciudad en el siglo XIII, al cruzar esta escalinata se encontró con dos invidentes pidiendo limosna. Se cuenta que Francisco de Asís, los ungió en aceite, y entonces, los indigentes recuperaron milagrosamente la vista. Aunque, en otras versiones del mito, los mendigos no eran más que dos musulmanes que tratando de burlarse del santo fingieron ceguera, y que fueron castigados perdiendo la vista hasta su completo arrepentimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Lianchi, el barrio oscuro de Alcalá de Henares que nadie quería visitar en los 80: 'Era un símbolo de todo lo que está mal
  2. José Antonio, el madrileño de 90 años que convierte radiografías en arte: 'Hay que tener buen pulso, pensar al revés y una paciencia infinita
  3. Estos son los colegios e institutos de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026: hasta 9,99 sobre 10
  4. Paula, la joven de Paracuellos de Jarama con la mejor nota de la PAU en la UAH: “Estoy muy orgullosa de mí, estudiaré Medicina”
  5. Arranca la temporada de baño en Alcalá de Henares: estas son las fechas de apertura de las piscinas municipales
  6. Adrián, madrileño experto en supervivencia: 'Una lata de sardinas, esto va a marcar la diferencia entre que mi salida sea buena o mala
  7. Ni El Retiro ni El Capricho: este es el jardín japonés más tranquilo para desconectar en Madrid
  8. Luz al final del túnel: los vehículos circularán por el túnel soterrado de la A-5 a finales de diciembre

Con 254 escalones y vistas a la Catedral de la Almudena: así es la escalinata madrileña donde Francisco de Asís devolvió la vista a dos invidentes

Con 254 escalones y vistas a la Catedral de la Almudena: así es la escalinata madrileña donde Francisco de Asís devolvió la vista a dos invidentes

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: esta es la hora hasta la que se puede hacer ruido por la mañana en Madrid

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: esta es la hora hasta la que se puede hacer ruido por la mañana en Madrid

La Garibaldi se defiende de las acusaciones de abuso laboral con un comunicado atribuido a los trabajadores

La Garibaldi se defiende de las acusaciones de abuso laboral con un comunicado atribuido a los trabajadores

El instituto público de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026 es el mismo donde estudió Pedro Sánchez

Metro de Madrid estrecha el cerco a la venta ilegal de comida tras el ‘boom’ del último año en sus estaciones

Metro de Madrid estrecha el cerco a la venta ilegal de comida tras el ‘boom’ del último año en sus estaciones

Este es el mercadillo de Carabanchel que solo supera El Rastro: un gigante con 150 puestos y décadas de historia

Este es el mercadillo de Carabanchel que solo supera El Rastro: un gigante con 150 puestos y décadas de historia

Ayuso y Almeida catapultan la Fórmula 1 como vanguardia de su Madrid global con un impacto de 450 millones de euros

Ayuso y Almeida catapultan la Fórmula 1 como vanguardia de su Madrid global con un impacto de 450 millones de euros

La brecha social de Bravo Murillo, la calle de Madrid donde la esperanza de vida es distinta a cada lado: "Cuatro kilómetros que separan dos mundos"

La brecha social de Bravo Murillo, la calle de Madrid donde la esperanza de vida es distinta a cada lado: "Cuatro kilómetros que separan dos mundos"