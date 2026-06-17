Con 254 escalones y vistas a la Catedral de la Almudena: así es la escalinata madrileña donde Francisco de Asís devolvió la vista a dos invidentes

En pleno corazón de Madrid, conectando la calle de Segovia con Las Vistillas, un total de 254 escalones reciben a los madrileños que buscan un refugio en un intento de huir del calor abrasador de la capital. Rodeadas de vegetación y arbolado, y con vistas a la Catedral de la Almudena, los jardines de las Vistillas y el puente de Segovia, no es de extrañar que sean muchos los turistas que utilicen esta localización para tomarse fotografías de recuerdo.

Sin embargo, la gran mayoría desconocen que esta escalinata es mucho más que una parada turística, y es que la denominada Cuesta de los Ciegos está ligada a varias leyendas populares entre las cuales destaca el milagro de Francisco de Asís a su paso por la capital durante su peregrinación a Santiago.

Anteriormente conocida como "arrastraculos"

Como adelantábamos, esta escalinata, construida a comienzos del siglo XX, cuenta con más de doscientos escalones de granito, que dispuestos en tramos de zigzag buscan solucionar un grave problema: la pendiente más pronunciada del casco histórico madrileño.

Cuesta de los Ciegos, Madrid viejo (22-10-1865) / El Museo Universal

Antes de esta intervención, esta zona de la capital era popularmente conocida como "arrastraculos", un apodo que ilustra de forma gráfica lo incómodo y resbaladizo del terreno, que provocaba más de una caída para los vecinos que debían atravesarla diariamente.

Cuesta de los Ciegos: mendigos y milagros

El origen de su nombre oficial 'La Cuesta de los Ciegos', es una mezcla entre la historia documentada y la tradición oral. Aunque algunos atribuyen el título a la presencia de ciegos mendicantes y músicos que se asentaban en la zona, otros se remontan al milagro de San Francisco de Asís durante su peregrinación a Santiago.

Azulejos de la Cuesta de los Ciegos diseñados por Alfredo Ruiz de Luna / Wikipedia

Se dice que este santo, que pasó por la ciudad en el siglo XIII, al cruzar esta escalinata se encontró con dos invidentes pidiendo limosna. Se cuenta que Francisco de Asís, los ungió en aceite, y entonces, los indigentes recuperaron milagrosamente la vista. Aunque, en otras versiones del mito, los mendigos no eran más que dos musulmanes que tratando de burlarse del santo fingieron ceguera, y que fueron castigados perdiendo la vista hasta su completo arrepentimiento.