Los 200 planes gratuitos que tomarán 164 municipios de Madrid: una ruta cultural por plazas, teatros y cines

Madrid volverá a cambiar el mapa de sus escenarios este verano. La Comunidad celebrará del 3 de julio al 30 de agosto una nueva edición de Escenas de Verano, el festival que cada año extiende la programación cultural por toda la región durante los meses estivales. La cita reunirá en 2026 más de 200 actividades gratuitas en 164 municipios, con una oferta que incluye música, teatro, danza, cine, circo, exposiciones... El programa, que alcanza su séptima edición, busca acercar la cultura en vivo a públicos de todas las edades y reforzar la actividad cultural fuera de los grandes circuitos de la capital. Plazas, iglesias, monasterios y teatros se convertirán durante casi dos meses en escenarios de una agenda descentralizada, diversa y de acceso libre.

Uno de los pilares volverá a ser Clásicos en verano, que cumple 39 ediciones y ofrecerá 77 conciertos en más de 40 localidades. El ciclo mantiene su sello habitual: música antigua, barroca, clásica y de cámara en enclaves con valor histórico. Entre los espacios previstos figuran el Monasterio de la Inmaculada Concepción, en Loeches, y el Monasterio de El Paular, en Rascafría. Por la programación pasarán formaciones e intérpretes como Harmonia del Parnàs, Atlántida Chamber Soloists, Opera Omnia, Harpsichord Lab Collective, el Cuarteto Bretón, Diego Ares, Pablo Zapico, Daniel Zapico y Arco Vivo. Las artes escénicas tendrán también un peso destacado a través del programa Artes Escénicas en Municipios, con más de un centenar de funciones y actividades para público adulto, familiar e infantil. La oferta incluirá teatro, danza, circo, títeres y espectáculos de calle, en una cartelera pensada para activar la vida cultural de los municipios durante el verano. Participarán compañías y creadores como Markeliñe, Proyecto Tránsito, La Canica, Corral de García, Sara Calero, Aracaladanza, Alodeyá, Titiriteros de Binéfar, Chisgarabís, Manolo Alcántara y Spinish Circo.

Escenas de Verano se articula este año en torno a ocho ciclos y propuestas culturales. / CEDIDA

Escenas de Verano reservará además espacio para los lenguajes contemporáneos y los procesos creativos en directo. La iniciativa 1,2,3… ¡Performa! acercará el arte de acción al público infantil y familiar en Sevilla la Nueva, San Martín de la Vega y San Agustín del Guadalix. A ello se sumará Arte Vivo en la Plaza, que llevará intervenciones de artistas contemporáneos a Belmonte del Tajo, Buitrago del Lozoya, Carabaña, Chinchón, Manzanares el Real, Navalcarnero, Patones de Abajo, Robledo de Chavela, Valdemorillo, Villar del Olmo y Villaviciosa de Odón.

La red de museos y espacios culturales de la Comunidad se integrará también en la programación estival. La Sala Alcalá 31, el Museo CA2M de Móstoles, el Museo Casa Natal de Cervantes, el Complejo El Águila, el Museo Arqueológico y Paleontológico regional y la Casa Museo Lope de Vega acogerán exposiciones, talleres, visitas teatralizadas y actividades familiares. A ellos se sumarán centros como Pilar Miró y Paco Rabal, en Madrid, el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte-La Cabrera y los espacios incluidos en la Red de Teatros.

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Las artes vivas volverán a ocupar un lugar destacado en esta edición a través de dos propuestas. / CEDIDA

El cine completará la programación con proyecciones al aire libre en 36 municipios. El ciclo Cine de verano combinará títulos para todos los públicos con películas recientes del panorama español e internacional. Entre las propuestas anunciadas figuran Los futbolísimos 2, Un completo desconocido, La cena, Rondallas, Sirât y Sorda, una selección que permite transitar del plan familiar a obras con recorrido en festivales y salas. Con esta nueva edición, Escenas de verano refuerza su papel como una de las grandes citas culturales de la región durante julio y agosto. Su planteamiento no se limita a llenar la agenda de actividades: propone una forma de entender el territorio como escenario compartido, donde la cultura se desplaza, ocupa espacios cotidianos y abre puertas a públicos que no siempre tienen cerca una programación estable.