VISITA A LA CAPITAL
Zendaya y Tom Holland revolucionan Madrid: de compras, cena en La Latina y parada sorpresa para tomar matcha
La pareja de actores, en Madrid para promocionar la nueva entrega de Spider-Man, aprovecha su visita para disfrutar de la ciudad entre actos profesionales y momentos de ocio
Zendaya y Tom Holland han revolucionado Madrid. La pareja, una de las más seguidas del mundo y dos auténticos iconos de la generación Z, se encuentra estos días en la capital para promocionar Spider-Man: Brand New Day, el próximo gran estreno de Marvel, previsto para el 29 de julio. Pero su paso por España no se está limitando a photocalls y actos promocionales.
Entre compromisos profesionales, los actores también están aprovechando para descubrir algunos de los rincones más comentados de la ciudad. Primero fue un paseo por La Latina. Después, una cena en Trèsde, donde la pareja "ha repetido este lunes", según confirmaba Lucas Fernández, uno de los responsables del restaurante, a El Periódico de España. También una jornada de compras en Las Rozas Village. Y ahora, una parada mucho más relajada: un matcha frío en Kyo Matcha, uno de los locales especializados en esta bebida japonesa más populares de Madrid.
La imagen compartida por la propia firma muestra a ambos sonrientes, naturales y alejados del ritmo frenético de la promoción. Tom Holland y Zendaya posan con dos bebidas verdes heladas en la mano que, previsiblemente, corresponden a uno de los matchas estrella de la casa.
Una mañana de matcha en pleno corazón de Madrid
La fotografía refleja exactamente la imagen que sus seguidores adoran de la pareja: cercana, tranquila y sin artificios. Tom Holland aparece con una camisa rosa clara de estilo desenfadado, mientras que Zendaya luce un vestido blanco con detalles negros, un pañuelo oscuro anudado en la cabeza y joyas discretas que completan un look elegante sin esfuerzo.
Ambos sostienen vasos de matcha frío mientras sonríen a la cámara. La escena encaja con la filosofía del establecimiento, que ha convertido el ritual japonés del matcha en una experiencia contemporánea, urbana y muy ligada a las nuevas tendencias de consumo.
Su visita a Kyo Matcha llega después de que la pareja posara este mediodía en el photocall de Spider-Man: Brand New Day. Zendaya y Tom Holland, que visitan por primera vez España desde que surgieron los insistentes rumores sobre su boda secreta, se mostraron cariñosos y compenetrados durante la presentación, aunque se limitaron a posar en el espacio previsto para la promoción de la película.
De La Latina a Las Rozas Village y de allí a un matcha latte por Madrid. La agenda de Zendaya y Tom Holland en la capital sigue sumando paradas que no pasan desapercibidas para sus fans. Este martes, su próxima cita será en El Hormiguero, donde continuarán con la promoción de la nueva entrega de la saga de Marvel.
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