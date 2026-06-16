Una viajera denuncia la aparición de chinches en el Metro de Madrid: "Es asqueroso como tenéis los servicios públicos"

El Metro de Madrid sigue dando que hablar. A las aglomeraciones, obras que cortan líneas y retrasos en los viajes se ha sumado este martes un nuevo problema, esta vez de un tamaño diminuto, casi inapreciable a simple vista, pero no por ello menos relevante.

Y es que una usuaria ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se ve lo que presuntamente sería una chinche correteando por una de las barandillas de uno de los trenes. "Es asqueroso como tenéis los servicios públicos", se quejaba en el texto que acompañaba a la grabación, que rápidamente recibió la contestación de la cuenta institucional.

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"Por favor, dinos el número de coche", escribieron desde la cuenta de Metro, a lo que @attika__, la usuaria, respondió, dando más detalles: "El trabajador que se encontraba en la parada de metro Lucero ha sido informado, ya que no he visto el número de coche. Era el coche que iba en el andén 2 desde Pacífico hasta Lucero. El vídeo ha sido grabado a las 19:58 horas entre las estaciones de Laguna y Lucero"