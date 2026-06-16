La plaza perfecta para el verano de los más peques está a media hora del centro de Madrid

Al tomar la línea 7 del Metro de Madrid se puede llegar a Coslada, más específicamente a una de sus plazas, que en 2022 se remodeló para convertirse en una de las más frescas. Así, los vecinos más jóvenes ya están jugando en los juegos acuáticos de Plaza del Mar Caribe, aprovechando al máximo las atracciones de agua bajo el sol de un verano que se ha encargado de darles vacaciones escolares así como un calor abrasador.

De esta forma, la Plaza del Mar Caribe hace honor a su nombre con juegos de chorros de agua en altura y a ras del suelo, que refrescan al mismo tiempo que entretienen a los niños incluso en los días más calurosos del verano, una época también atravesada por el fin de curso en el que tienen mucho tiempo libre.

Se encuentra a la entrada el barrio del Puerto y muy cerca del casco histórico de esta ciudad del este de la capital, por lo que cuenta también con un amplio paso peatonal así como una gran oferta gastronómica para complementar la tarde de diversión.

El área de juegos está ubicada en una zona peatonal cerrada al tráfico de coches para garantizar la seguridad de los usuarios más pequeños. Además, cuenta con pérgolas para evitar el sol y bancos para que los vecinos también puedan descansar a la sombra.

El parque urbano volvió a poner en funcionamiento los surtidores de agua proyectada y pulverizada el pasado viernes 12 de junio. Su horario de mañana va desde las 12:00 hasta las 15:00 y en horario de tarde, entre las 17:00 y las 21:00 horas.

Calles de Coslada, a pocos pasos de Plaza del Mar Caribe / AYUNTAMIENTO DE COSLADA / Europa Press

Diferentes juegos acuáticos

El parque de 220 metros cuadrados se llama 'Splashpad' y abrió al público en 2022, en un proyecto que buscaba restaurar la Plaza del Mar Caribe de Coslada. Entre los juegos está el Waterbug No. 2 que, tras pulsar los botones, amplifica el efecto del agua captando la atención de los más pequeños. A un par de pasos resbalosos, está Dome No. 2, que crea diferentes efectos con el agua para un juego más dinámico.

Pero no es solamente para los más pequeños, pues los niños mayores podrán entretenerse con los chorros de Astra No. 2. Tres cubos llenos de agua que se dan la vuelta a intervalos variables para sorprender a cualquiera que se cruce en su camino, lo que permite que varios niños puedan jugar al mismo tiempo.

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Estos juegos no sólo son aptos para la infancia sino que además entran dentro de la sostenibilidad medioambiental, ya que requieren bajo caudal. El Ayuntamiento de Coslada detalla que el consumo de este recurso es inferior al que tendría una fuente, gracias a que cuentan con un sistema de recirculación de agua.