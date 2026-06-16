OCIO
La bebida que Tom Holland ha creado por amor a Zendaya llega en plena revolución de la pareja en Madrid
El actor ha lanzado una cerveza cítrica sin alcohol inspirada en Zendaya mientras ambos acaparan todas las miradas durante su visita a Madrid para promocionar 'Spider-Man: Brand New Day'
Tom Holland y Zendaya han convertido su paso por Madrid en uno de los acontecimientos más comentados de estos días. Los actores están en la capital para promocionar Spider-Man: Brand New Day, el nuevo estreno de Marvel, previsto para el 29 de julio, pero su agenda también ha dejado espacio para planes alejados de la alfombra roja.
La pareja ha sido vista en La Latina, en el restaurante Trèsde —donde "ha repetido este lunes", según confirmó Lucas Fernández, uno de sus responsables, a El Periódico de España—, en Las Rozas Village y en Kyo Matcha, uno de los locales especializados en matcha más populares de Madrid.
La bebida que Tom Holland creó para Zendaya
Durante su estancia en la capital, el actor británico ha presentado por primera vez en Madrid su nueva bebida conocida como Bero. Se trata de su propia marca de cerveza sin alcohol. La propuesta llega apenas unas semanas después de su lanzamiento y consiste en una edición limitada de shandies: bebidas que combinan cerveza con refresco cítrico, así lo ha explicado este martes durante su paso por El Hormiguero.
El origen del producto está en Zendaya y en una idea de su madre. "Zendaya nunca ha tomado cerveza. Y no le gustaban mucho las cervezas que tenemos a la venta". A partir de ahí, Bero desarrolló cuatro sabores de cócteles tipo shandy con un objetivo claro: crear una bebida dentro de la marca que también pudiera disfrutar la actriz. "La idea detrás de estas bebidas era crear algo auténtico dentro de la empresa que Zendaya pudiera disfrutar", explicó Holland a través de sus redes sociales días antes de llegar a la capital.
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