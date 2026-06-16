Sumar quiere eliminar la financiación a Madrid por limitar el abono transportes a empadronados en la región

Sumar ha propuesto este martes en el Congreso eliminar la financiación pública por parte de la Administración General del Estado a aquellas administraciones que aprueben "toda forma de regulación tarifaria que discrimine por razón de origen", como considera que hace la Comunidad de Madrid al limitar el abono transporte a los ciudadanos empadronados en la región.

El grupo plurinacional ha presentado esta propuesta vía enmienda a una proposición no de ley del PP que exige al Gobierno cumplir todas las obligaciones que tiene pendiente de cumplir en la Ley de Movilidad Sostenible. La enmienda de Sumar tiene que ser aceptada por el PP para someterse a votación, lo que parece poco probable.

Durante el debate de la iniciativa, el diputado de Sumar Alberto Ibáñez ha admitido que la propuesta del PP para que el Gobierno cumpla las leyes "está muy bien", pero le ha recordado a los de Alberto Núñez Feijóo que la ley tiene otros compromisos no cumplidos que en su propuesta no reivindica, como la elaboración de un informe que analice el impacto de la sustitución de vuelos cortos por trenes o implantar un billete único de transportes en el país.

Por ello, Ibáñez ha defendido la enmienda de su grupo para añadir esos puntos y también para pedir que se evite la financiación pública por parte de la administración general del Estado a aquellas administraciones que aprueben "toda forma de regulación tarifaria que discriminen por razón de origen".

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El diputado de Compromís ha denunciado que la propuesta de Madrid de limitar la concesión de la tarjeta de transportes "no solo va a castigar a los migrantes", sino que también será perjudicial para los estudiantes.