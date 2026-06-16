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Sumar quiere eliminar la financiación a Madrid por limitar el abono transportes a empadronados en la región

La propuesta de Sumar busca un transporte público equitativo y sin barreras, criticando las políticas de la Comunidad de Madrid que penalizan a no empadronados

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España).

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). / Matias Chiofalo - Europa Press

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Europa Press

Madrid

Sumar ha propuesto este martes en el Congreso eliminar la financiación pública por parte de la Administración General del Estado a aquellas administraciones que aprueben "toda forma de regulación tarifaria que discrimine por razón de origen", como considera que hace la Comunidad de Madrid al limitar el abono transporte a los ciudadanos empadronados en la región.

El grupo plurinacional ha presentado esta propuesta vía enmienda a una proposición no de ley del PP que exige al Gobierno cumplir todas las obligaciones que tiene pendiente de cumplir en la Ley de Movilidad Sostenible. La enmienda de Sumar tiene que ser aceptada por el PP para someterse a votación, lo que parece poco probable.

Durante el debate de la iniciativa, el diputado de Sumar Alberto Ibáñez ha admitido que la propuesta del PP para que el Gobierno cumpla las leyes "está muy bien", pero le ha recordado a los de Alberto Núñez Feijóo que la ley tiene otros compromisos no cumplidos que en su propuesta no reivindica, como la elaboración de un informe que analice el impacto de la sustitución de vuelos cortos por trenes o implantar un billete único de transportes en el país.

Por ello, Ibáñez ha defendido la enmienda de su grupo para añadir esos puntos y también para pedir que se evite la financiación pública por parte de la administración general del Estado a aquellas administraciones que aprueben "toda forma de regulación tarifaria que discriminen por razón de origen".

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