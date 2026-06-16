El Reina Sofía reúne a sus impulsores y directores para celebrar sus 40 años de vida

El Museo Reina Sofía ha reunido este martes a los principales impulsores, directores y responsables para celebrar los 40 años del Centro de Arte Reina Sofía (CARS), origen del actual centro, y para rendir homenaje a quienes lo han convertido en uno de los principales museos de arte contemporáneo del mundo.

Se trata de un museo que ha otorgado a España "un lugar propio y de prestigio en el mundo el arte”, ha celebrado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha felicitado a la actual dirección y a los siete directores que ha tenido el centro a lo largo de su historia.

Para el ministro, entre todos, han convertido el museo en un “organismo vivo y mutante” y un centro abierto, participativo y de encuentro para la sociedad, especialmente para los jóvenes y las mujeres, que son la mayoría de los visitantes.

El museo es un “espacio de contacto con la historia que nos permite conocer qué es el presente” y que ayuda a conformar el futuro de la sociedad, ha asegurado Urtasun ante los principales impulsores del centro en 1986: el entonces ministro de Cultura, Javier Solana, y la que fuera directora del Centro Nacional de Exposiciones, Carmen Giménez.

También ha celebrado la labor de los siete directores de la institución desde que se constituyó en museo dos años más tarde: Tomás Llorens (1988-90), María de Corral (1991-94), José Guirao (1994-2001), Juan Manuel Bonet (2001-2004), Ana Martínez de Aguilar (2004-07), Manuel Borja-Villel (2008-23) y el actual, Manuel Segade, (2023).

La mayoría de ellos han acudido a la cita y han destacado los retos a los que se enfrentaron.

Referencia nacional e internacional

Desde su fundación, el Reina Sofía se ha convertido en una de las instituciones culturales de referencia nacional e internacional y un espacio para la nueva creación artística, la generación del conocimiento y la investigación en el campo de las Humanidades y Ciencias Sociales, así como un testigo activo de la transformación de la sociedad.

El Centro de Arte Reina Sofía (CARS), origen del actual Museo Reina Sofía, abrió sus puertas al público el 28 de mayo de 1986, tras su inauguración oficial dos días antes. Ubicado en el antiguo Hospital General de Madrid, el CARS inició su andadura como centro de exposiciones temporales de carácter nacional e internacional.

Dos años después, el 27 de mayo de 1988, se convirtió en museo nacional que inauguraron en 1990 los reyes, Juan Carlos I y Sofía, y dos años más tarde, en septiembre de 1992, se presentó al público su colección permanente con el ‘Guernica’ de Pablo Picasso como eje vertebral del discurso museográfico.

La sede central del Museo Reina Sofía, un edificio de Sabatini del siglo XVIII, se vio ampliado en 2005 por el arquitecto Jean Nouvel y posteriormente con el Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez, ambos en el Parque del Retiro.

La colección, que se inició con los de fondos compuestos por cerca de 10.000 obras procedentes del antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC), ha ido creciendo hasta las casi 31.300 piezas actuales gracias a compras, donaciones y depósitos.

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También ha ampliado sus formatos que actualmente incluyen cine, vídeo, artes vivas y 'performance', y pone especial hincapié en la incorporación de mujeres artistas (hoy el 15 % de sus fondos) y en el arte latinoamericano.