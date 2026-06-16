El fenómeno musical 'Querido Evan Hansen' aterriza en Madrid tras su éxito en Broadway y Londres.

Tras conquistar Broadway y Londres, el musical Querido Evan Hansen se estrenará en octubre en el Teatro Rialto de Madrid en una temporada limitada. La producción, dirigida por David Serrano, estará protagonizada por Guillermo Martín en el papel de Evan Hansen y contará con un reparto formado por Iván Clemente (Connor), Arnau Camps (Jared), Elvira Santa María (Zoe), Jessica Garcés (Alana), Verónica Ronda (Heidi), Lorena Calero (Cynthia) y Armando Pita (Larry).

El elenco se completa con Aleix María, Mariola Peña, Neizán Martín, Julia Saura, Víctor González y Eva Lahoz como swings y covers de los principales personajes.

El actor Guillermo Martín encabeza el reparto de Querido Evan Hansen en el papel de Evan Hansen. / Cedida

Una historia sobre la ansiedad, la verdad y la necesidad de pertenecer

La obra cuenta la historia de Evan Hansen, un estudiante de 17 años con trastorno de ansiedad social que intenta encontrar su lugar en el mundo. Como parte de su terapia, escribe cartas dirigidas a sí mismo en las que reflexiona sobre por qué "hoy será un buen día".

Sin embargo, todo cambia cuando una de esas cartas cae en manos de Connor Murphy, un compañero de instituto conflictivo. A partir de un malentendido, Evan se ve atrapado en una situación que le obliga a elegir entre decir la verdad o mantener una mentira que le acerca a la vida que siempre había deseado.

A lo largo de la trama, el protagonista se enfrenta a cuestiones relacionadas con la identidad, la conexión humana, la aceptación personal y el aislamiento en una sociedad marcada por las redes sociales.

David Serrano: "Es una auténtica obra maestra"

El director del montaje, David Serrano, destaca que el éxito internacional de Querido Evan Hansen se debe a la combinación de un libreto sólido y una partitura de gran calidad. "Esta obra ha tenido un éxito tan enorme desde su estreno —y ha recibido tantos premios y reconocimientos— porque es un musical realmente único", afirma Serrano.

El director considera además que se trata de "una auténtica obra maestra" y sostiene que su vigencia está garantizada por la universalidad de los temas que aborda. "Es una historia tan humana, tan verdadera y emocionante que quien la ve, no la olvida", señala. Serrano también pone el foco en el trabajo interpretativo del reparto y destaca especialmente la actuación de Guillermo Martín como protagonista. "Al verle tenemos la sensación de que ha nacido una estrella y que este será el primero de los muchos musicales que protagonice", asegura.

Desde su estreno, Querido Evan Hansen se ha convertido en uno de los grandes fenómenos del teatro musical contemporáneo. La producción original de Broadway obtuvo seis premios Tony, incluido el de Mejor Musical, además del Grammy al Mejor Álbum de Teatro Musical. La versión londinense fue reconocida con tres premios Olivier, entre ellos también el de Mejor Musical.

Un equipo creativo de primer nivel

El libreto es obra de Steven Levenson, ganador de un premio Tony y del Outer Critics Circle Award. La música y las letras llevan la firma de Benj Pasek y Justin Paul, compositores galardonados con el Oscar, el Globo de Oro, el Tony y el Drama Desk Award.

La adaptación española ha sido realizada por David Serrano y Alejandro Serrano. El equipo creativo se completa con Esther Redondo (caracterización), Efrén Latorre (vestuario), Roberto del Campo (utilería), David Pizarro (escenografía), Carlos Torrijos (iluminación), Gastón Briski (sonido), Emilio Valenzuela y Joan Rodón (vídeo), Iker Carrera (dirección de movimiento) y Joan Miquel Pérez (dirección musical).

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La producción está impulsada por ATG Entertainment España, con Marcos Cámara y Juanjo Rivero como productores ejecutivos y las entradas para las funciones de Querido Evan Hansen en Madrid ya se encuentran disponibles a través de la web oficial del espectáculo.