De la prioridad nacional a la municipal: Tres Cantos crea unas "pulseras vip" para priorizar a sus vecinos en los conciertos de las fiestas

La oposición y vecinos de Tres Cantos denuncian estos días el nuevo sistema de “pulseras vip” puesto en marcha por el Ayuntamiento para las fiestas del municipio, que se celebran este fin de semana y tendrán como principales protagonistas a Siloé y Dani Fernández. La medida permitirá a 14.000 vecinos acceder a una zona “reservada” de los conciertos.

Las pulseras se están entregando de forma gratuita a los vecinos empadronados que acudan al centro cultural Adolfo Suárez, con el único requisito de presentar el DNI. Sin embargo, el número de acreditaciones disponibles ha generado críticas, ya que Tres Cantos cuenta con cerca de 55.000 habitantes y solo se han habilitado 14.000 pulseras.

El reparto está provocando “largas colas a altas temperaturas”, según ha denunciado el PSOE local. Desde la oposición critican que el sistema no garantiza el acceso de todos los vecinos y rompe con el espíritu tradicional de unas fiestas que, hasta ahora, “siempre han sido para todos los que quisieran acudir”, ha señalado a Efe la portavoz socialista en el municipio, Silvia Lucena.

Críticas de la oposición

El alcalde, Jesús Moreno, defiende la medida y asegura que únicamente quedará delimitada la mitad del recinto ferial destinada a los conciertos, mientras que la otra mitad permanecerá abierta tanto para los vecinos que no hayan conseguido pulsera como para personas de otras localidades, que serán “bien recibidas”. Según el regidor, el objetivo es garantizar el acceso a los residentes, que sufragan las fiestas con sus impuestos.

Un concierto en las fiestas de Tres Cantos. / .

Lucena, por su parte, califica el sistema de “despropósito” y lamenta que “miles de tricantinos no podrán disfrutar de las fiestas como siempre han hecho”. Además, advierte de que la gestión de los accesos con pulsera implicará horas de controles y que la separación de zonas dentro del recinto puede convertir el espacio en “una ratonera”.

Preocupación por la reventa

También el partido Por Tres Cantos ha trasladado a Efe su preocupación por la reventa de estas pulseras en internet, donde aseguran haber detectado anuncios con precios que oscilan entre los 30 y los 90 euros.

La formación considera que el sistema de “pulseras vip” plantea “importantes dudas” en materia de seguridad, accesibilidad, control de aforos y equidad, cuestiones que, según denuncian, no han sido aclaradas públicamente hasta el momento.

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Una de las principales reclamaciones de la oposición es que se priorice la seguridad durante las fiestas. Recuerdan que delimitar la zona “reservada” obligará a instalar elementos físicos y cuestionan cómo se gestionarán esos obstáculos en caso de aglomeraciones o intentos de acceso masivo durante los conciertos de mayor afluencia.