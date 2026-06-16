Presentación de Madring, el circuito del nuevo Gran Premio de España de F1

El nuevo circuito Madring que va a acoger el Gran Premio de Fórmula 1 los próximo 11, 12 y 13 de septiembre ha dado este martes su pistoletazo de salida con la presentación oficial.

Durante el acto, en el que han estado presentes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se ha procedido al izado de la bandera más alta de España mientras el grupo 'WAH!' tocaba el himno nacional.